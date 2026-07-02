Inglaterra ocultará la ubicación de su hotel de concentración para evitar incidentes como los de Ecuador previo a su partido contra México en el Mundial 2026.

La estrategia que implementará el equipo inglés busca que no haya ningún tipo de desconcentración para sus jugadores rumbo al encuentro decisivo que será el domingo 5 julio en el Estadio Banorte.

Inglaterra oculta su hotel de concentración para evitar incidentes previo a su partido contra México

La Federación Inglesa de Fútbol no quiere correr el mismo riesgo de recibir una serenata de la afición mexicana, y de acuerdo con José Ramón Fernández, mantendrá en secreto su hotel de concentración en CDMX.

“Inglaterra mantendrá en secreto el hotel de concentración en CDMX para evitar una serenata de aficionados mexicanos. Tras lo ocurrido con Ecuador, no piensan correr el mismo riesgo." José Ramón Fernández

Además, se reporta que la seguridad en el inmueble será reforzada una vez que llegue a la Ciudad de México para enfrentar al Tricolor.

Afición mexicana (Graciela López / Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

El arribo de los dirigidos por Thomas Tuchel está programado para la tarde-noche del viernes 3 de julio.

Posteriormente, entrenarán en la Cantera de los Pumas y darán una conferencia de prensa previa al encuentro decisivo en el que se juegan la vida en el Mundial 2026.

Medios ingleses tienen muy presente el incidente que ocurrió con Ecuador antes de su partido con México.

Durante la noche del 29 de junio y hasta la madrugada del día siguiente, cientos de aficionados se reunieron afuera del Hotel Westin Santa Fe para impedir el descanso de los jugadores haciendo ruido.

El suceso provocó que la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentará una queja ante la FIFA por presunta conducta antideportiva.

Al final, México resultó claro vencedor en la ronda de dieciseisavos de final por un marcado de 2-0.