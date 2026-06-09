La Selección de Japón abandonó Monterrey tras enfrentar problemas con las canchas de entrenamiento rumbo al Mundial 2026, situación que generó críticas en redes sociales.

“Japón vino a México a un viaje de pretemporada previo a su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026” Gabriela Cuevas, representante honorífica del Gobierno de México para la Copa Mundial

Gabriela Cuevas, representante honorífica del Gobierno de México para la Copa Mundial, aclaró que el viaje de la Selección de Japón fue organizado por un promotor independiente y no por FIFA ni por autoridades mexicanas.

“La falta de experiencia de esta agencia independiente resultó en canchas en mal estado para la selección de Japón; de ahí las quejas que dieron a conocer” Gabriela Cuevas

Durante su estancia, la selección de Japón debió cambiar de sede en tres ocasiones antes de trasladarse a Nashville, Tennessee, donde continuará su preparación en un campamento oficial de FIFA.

Gabriela Cuevas se deslinda del mal estado de las canchas en las que pretendía entrenar la Selección de Japón (@GabyCuevas / X)

Japón abandona Monterrey, continuará su preparación en Nasville

La Selección de Japón estuvo en Monterrey, siete días. Desafortunadamente, su estancia estuvo muy alejada de ser cómoda y placentera.

Durante su paso por Nuevo León, la selección japonesa se vio obligada a cambiar en dos ocasiones las sedes donde llevaría a cabo sus entrenamientos rumbo al Mundial 2026.

Desde su llegada entrenaría en Centro de Entrenamiento Tigres (CET), pero los trabajos de mantenimiento y las lluvias les dejaron claro que el terreno no era ideal para realizar sus practicas.

Se trasladaron a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero el terreno también se encontraba en malas condiciones.

Finalmente, el complejo deportivo perteneciente a Rayados de Monterrey, El Barrial, les abrió las puertas y pudieron concretar parte de su preparación.

El pasado lunes, luego de concluir su etapa de preparación en Monterrey, Japón viajó a Nashville, Tennessee, donde entrenarán en su campamento base organizado por FIFA, informó Gabriela Cuevas.