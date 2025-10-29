El Clásico de España es uno de los más pasionales y mediáticos del mundo, un duelo protagonizado por el Real Madrid y el FC Barcelona, que en su edición más reciente dejó en ridículo al Super Bowl, gracias a las cifras que generó.

Real Madrid vs FC Barcelona se midieron el domingo 26 de octubre de 2025 en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu, el Clásico de España que fue ganado por los merengues dejando en ridículo a los culés.

Las cifras del Clásico de España que dejan en ridículo al Super Bowl

El FC Barcelona no fue el único que terminó en ridículo después del Clásico de España que perdió con el Real Madrid, ya las cifras del partido también humillaron al Super Bowl de la NFL, situación que te explicamos a continuación.

Las cifras del Clásico de España que dejan en ridículo al Super Bowl tiene relación al número de espectadores que vieron el partido Real Madrid vs FC Barcelona, en comparación a los últimos 5 Super Bowls combinados.

Trascendió que, el Clásico de España fue visto por una cifra espectacular de 650 millones de espectadores, mucho más que los 580,4 millones que observaron las cinco ediciones más recientes del Super Bowl.

Cabe recordar que el Clásico de España se retransmite en más de 190 países, lo cual permitió que millones de espectadores vieran el partido Real Madrid vs FC Barcelona.

Otras cifras que dejó el Clásico de España, Real Madrid vs FC Barcelona

Hablando esclusivamente de LaLiga, con el del domingo 26 de octubre, se han celebrado 191 ediciones del Clásico de España.

El Real Madrid confirmó su ventaja al vencer al FC Barcelona, y ahora, los merengues suman 80 triunfos por 76 del FC Barcelona, además de 35 empates.

En cuanto a goles, el FC Barcelona mantiene la ventaja de 310 sobre 309 del Real Madrid.

Futbolistas destacados en el Clásico de España

Los exfutbolistas del Real Madrid, Sergio Ramos, Paco Gento y Raúl González, todos con 31 ediciones, son los que más partidos del Clásico de España han jugado.

A dos partidos ligueros se quedaron los azulgranas Sergio Busquets, Xavi Hernández y Leo Messi, además del madridista Manolo Sanchís.

Finalmente, los máximos goleadores históricos del Clásico de España es, con 18 goles en 29 duelos, Leo Messi, leyenda del FC Barcelona.

Le siguen a Messi, con 14 goles, Alfredo Di Stéfano del Real Madrid, el culé César Rodríguez (12 entre 1942 y 1955) y el merengue Raúl González (11).