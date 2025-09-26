Lamine Yamal y Nicki Nicole se han convertido en una de las parejas más comentadas del momento, sin embargo, un examigo de la cantante ha soltado un par de declaraciones polémicas.

Recientemente, surgieron declaraciones de un examigo de Nicki Nicole que podrían generar cuestionamientos sobre la relación que actualmente tiene con Lamine Yamal.

La situación mantiene en alerta a los fans, quienes observan cada paso de la pareja con expectativa y curiosidad.

Las fuertes declaraciones contra Nicki Nicole que pueden preocupar a Lamine Yamal

En una entrevista con Sebi Jaleh, Coscu, streamer que en el pasado ha tenido problemas con Nicki Nicole, explicó que se sintió usado por la cantante que actualmente tiene una relación sentimental con Lamine Yamal.

“Yo con Nicki no quiero estar bien, nunca voy a querer estar bien. No voy a hablar de ella. La respeto, pero no me la banco. Me da malas vibras”, mencionó el streamer sobre Nicki Nicole.

La historia entre Coscu y Nicki Nicole comenzó con un tono amigable en pleno auge de la pandemia. El streamer la recibió en su canal para una entrevista en 2021, donde juntos reaccionaron a su canción “Me has dejado”.

En ese momento, la dinámica parecía positiva: Coscu le abría las puertas a su público y Nicki encontraba en ese espacio una forma distinta de conectar con su audiencia.

A finales de 2023, Coscu entró en conflicto con varias artistas argentinas y en ese contexto también surgieron tensiones con Nicki.

El streamer llegó a señalar que figuras como ella lo buscaban únicamente cuando necesitaban visibilidad, pero que luego lo dejaban de lado.

Coscu criticó la relación de Nicki Nicole con Lamine Yamal

La confirmación del romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal no pasó desapercibida para Coscu, quien volvió a lanzar comentarios en su contra.

Durante una dinámica en el programa Lo del Pollo, el streamer fue puesto a prueba en un juego que consistía en señalar quién “robaba” en distintas parejas famosas. Al ver la imagen de Nicki Nicole y Lamine Yamal, Coscu no dudó en lanzar un comentario breve pero filoso: “Nicki… fama”, dejando clara su visión sobre lo que, para él, realmente mueve la relación.

“A Nicki la quise mucho y hoy se sabe que no me la banco. Creo que supe darme cuenta a tiempo. No necesita esto. Es linda, mega, talentosa, muy conocida y no sé por qué le pinta esa”, expresó.