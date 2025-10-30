Lamine Yamal parece que no la pasa nada bien después de perder el Clásico de España entre el Real Madrid y el FC Barcelona, pues ahora se reveló que el futbolista español se fue a Milán tras la derrota en LaLiga.

La victoria del Real Madrid sobre el FC Barcelona trajo repercusiones muy grandes, pues luego de un final polémico en el que Dani Carvajal y Thibaut Courtois le reclamaron a Lamine Yamal por sus declaraciones previas al Clásico de España, el joven futbolista decidió cancelar una entrevista pactada con el streamer francés AmineMa True.

Lamine Yamal estuvo muy activo en redes sociales en los días previos al Clásico de España, ya que asistió a una reunión de streamers de la Kings League y justo ahí, respaldó la idea de que “el Real Madrid roba y se queja”, lo que desató una ola de comentarios negativos que provocaron el enojo de los futbolistas merengues.

En España revientan a Lamine Yamal por irse a Milán tras derrota en el Clásico

Ahora, luego de que los jugadores merengues le callaran la boca en la cancha y demostraran que tienen nivel para ganarle al FC Barcelona de Lamine Yamal, el futbolista no aparece y se reveló que se fue a Milán tras la derrota en el Clásico, por lo que ya lo reventaron en España.

De acuerdo con un video compartido por el Diario AS, Lamine Yamal viajó a Milán después de la derrota en el Clásico contra el Real Madrid para disfrutar de un descanso con sus amigos.

🎥 El viaje de Lamine a Milán con sus amigos y el motivo por el que ha cancelado su agenda publicitaria pic.twitter.com/KzjH9VIxRK — Diario AS (@diarioas) October 30, 2025

De igual manera, el periodista Jordi Martín, compartió la información de que el pasado lunes a las 17 horas de Cataluña, el futbolista viajó a Milán para tomar el día libre, posterior al Clásico de España.

“Tomó un vuelo privado rumbo a Milán, se hospedó en el hotel Armani y organizó una fiesta junto a sus amigos y muchas, muchas mujeres. Me dicen que se pega un fiestón por todo lo alto, se le olvida por completo la lesión, la preocupación en el Barsa, las críticas que le están cayendo por no cuidarse…”, dijo el periodista sobre Lamine Yamal.

Preocupación en el FC Barcelona por el viaje de Lamine Yamal a Milán

El periodista también señaló que existe una preocupación en el FC Barcelona por las decisiones que está tomando Lamine Yamal, como el viaje a Milán.

“Nadie duda de su calidad futbolística, pero hay una preocupación fuerte en el Barcelona. La recomendación del club a su manager es que cuide su imagen, que no siga los pasos de su amigo Neymar”, añadió Jordi Martín.