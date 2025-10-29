Luego de que se cancelara el partido en Miami, se ha revelado que el FC Barcelona prepara un partido amistoso a disputarse en uno de los países del continente americano con Lamine Yamal como la gran atracción para dicho encuentro.

Según adelantó el diario Mundo Deportivo, el FC Barcelona comandado por sus grandes figuras como Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha, analizan la posibilidad de jugar un encuentro en América a finales de este año.

La posibilidad de que los dirigidos por Hansi Flick lleguen al continente americano surgió luego del anuncio de LaLiga de cancelar el partido ante el Villarreal en Miami a raíz de las múltiples protestas que hubo de parte de Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

¿Lamine Yamal en América? Así es el ambicioso plan para que juegue un partido amistoso

Este miércoles 29 de octubre se dio a conocer en España que el FC Barcelona de Lamine Yamal podría disputar un partido amistoso en América, específicamente en Perú, tras recibir una atractiva oferta económica.

Según el diario Mundo Deportivo, esta propuesta surgió después de que LaLiga cancelara el juego de Villarreal vs FC Barcelona en Miami, una iniciativa que pretendía expandir la marca blaugrana fuera de Europa y que además significó una gran pérdida económica.

Ante la cancelación de LaLiga la directiva culé, encabezada por Joan Laporta, comenzó a buscar alternativas para compensar la pérdida económica y organizar un nuevo plan que los lleve a fortalecer la marca en tierras americanas.

¿En qué consiste la oferta para que Lamine Yamal y el FC Barcelona jueguen en América?

La cancelación del Villarreal vs FC Barcelona en Miami hizo que los blaugrana dejarán de percibir alrededor de 6 millones de euros por ello ahora hubo una oferta mayor a esa cantidad para que Lamine Yamal y compañía jueguen en Perú.

Según la fuente antes mencionada, la oferta para convencer a la directiva del Barca de que juegue en América a finales de este año es de aproximadamente 8 millones de euros, cifra que supera lo que iban a ganar de haberse concretado lo de Miami.

El partido se jugaría después del compromiso ante Villarreal del 20 de diciembre, que es el último en el calendario para el 2025, pero para poder aceptar el amistoso en Perú primero la directiva culé debe consultar a la AFE sobre cuándo es la fecha límite en la que los futbolistas pueden jugar.