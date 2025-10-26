Después de una larga espera, llegó el día. Real Madrid y FC Barcelona disputan el primer Clásico de la temporada. Aquí puede seguir las acciones en vivo del partido de Jornada 10 en LaLiga.

Real Madrid busca la revancha después de que la temporada pasada no pudo ganar ni un Clásico. Incluso, hace un año los goleó el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu.

Ahora las cosas son diferentes, el Club Blanco tiene otro entrenador. Xabi Alonso le ha dado otra cara, y llegaron fichajes para reforzar. Del lado de los blaugranas es prácticamente el mismo equipo.

Eso sí, Hansi Flick se enfrenta a bajas sensibles como Lewandowski, Raphinha, o Gavi.

Real Madrid vs FC Barcelona en vivo: Mbappé adelanta a los merengues

Kylian Mbappé adelanta al Real Madrid en el Clásico de España ante el FC Barcelona, el juego está 1-0.

EL PASE DE JUDE BELLINGHAM ES UN ABSOLUTO ESCÁNDALO 😍😍😍pic.twitter.com/lKIFZRo30i — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) October 26, 2025

Real Madrid vs FC Barcelona en vivo: Anulan golazo de Mbappé

Kylian Mbappé ya había adelantado a los merengues con un disparo desde fuera del área. Real Madrid y FC Barcelona siguen 0-0.

QUÉ LOCURA ESTE ÁNGULO TRAS EL GOL DE KYLIAN MBAPPÉ 😍😍😍😍😍😍😍pic.twitter.com/UlwCANzbbb — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) October 26, 2025

Real Madrid vs FC Barcelona en vivo: Anulan penal para los merengues

Real Madrid pudo tener su primer gol en el marcador ante el FC Barcelona, pero tras una revisión en el VAR, se anuló.

Esto no fue penal para el Real Madrid. 👀

pic.twitter.com/Xz64C6RCqx — El 10 del Rojo (@el10_delrojo) October 26, 2025

Real Madrid vs FC Barcelona en vivo: Inicia el primer tiempo

Comienzan los primeros 45 minutos del partido. Real Madrid y FC Barcelona se enfrentan en una nueva edición del Clásico de España.

Real Madrid vs FC Barcelona en vivo: Alineaciones confirmadas

Alineación Real Madrid: Courtois; Carreras, Huijsen, Militao, Valverde; Vinícius Jr, Camavinga, Tchouaméni, Guler; Bellingham, Mbappé.

Alineación FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, García, Balde; Pedri, De Jong, López, Yamal, Torres, Rashford.