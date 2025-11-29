Luego de la sprint, los pilotos volvieron a la pista para realizar la sesión de clasificación para la carrera del Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1.

Oscar Piastri aprovecho el gran desempeño que ha mostrado durante este Gran Premio de Qatar 2025 y se quedó con la pole position para la carrera estelar de la Fórmula 1.

Sin embargo, arrancará a lado de su compañero de equipo Lando Norris, quien no querrá ceder terreno en la lucha por el Campeonato de Pilotos.

Fórmula 1: ¿Cómo quedó la clasificación para la carrera del Gran Premio de Qatar 2025?

El top tres fue completado por Lando Norris y Max Verstappen, quienes también están involucrados en la lucha por el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1.

El top tres fue completado por Lando Norris y Max Verstappen, quienes también están involucrados en la lucha por el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1.

El cuarto y quinto puesto fueron para los pilotos de Mercedes, George Russell y Kimi Antonelli, seguidos por Isack Hadjar y Carlos Sainz.

Lewis Hamilton vivió otra jornada complicada al quedar fuera de la Q3 y mantenerse en la zona baja de la parrilla.

Fórmula 1: ¿Cuándo y a qué hora es la carrera del Gran Premio de Qatar 2025?

La Fórmula 1 se alista para un nuevo capítulo en el Circuito Internacional de Losail, donde la categoría realizará el Gran Premio de Qatar 2025.

La fecha marcada para la carrera principal es el domingo 30 de octubre de 2025 y se convertirá en la penúltima jornada de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Para la afición mexicana, la competencia está programada a las 10:00 horas (tiempo del centro de México), un horario que permite seguir la acción desde temprano.