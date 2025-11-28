Lewis Hamilton se ha convertido en uno de los pilotos de la Fórmula 1 más reconocidos a nivel mundial, pues es de los favoritos en cada una de las competencias gracias a sus múltiples récords. Quédate para conocer todo acerca del británico.

¿Quién es Lewis Hamilton?

Lewis Carl Davidson Hamilton es un piloto británico de automovilismo, considerado uno de los grandes íconos de la Fórmula 1, pues ha logrado múltiples récords en la categoría y es piloto de la escudería Ferrari desde el año 2025.

¿Qué edad tiene Lewis Hamilton?

Lewis Hamilton nació el 7 de enero de 1985 en Stevenage, Inglaterra, por lo que actualmente tiene 40 años.

¿Lewis Hamilton tiene esposa?

Lewis Hamilton no está casado; sin embargo, tiene un historial amoroso bastante amplio, desde modelos famosas hasta actrices de Hollywood. Entre sus relaciones más famosas y sonadas se encuentran:

Jodia Ma del 2003 al 2007

Nicole Scherzinger del 2017 al 2015

Gigi Hadid 2015

Rihanna 2015

Shakira 2023

Violetta Bert 2025

¿Qué signo zodiacal es Lewis Hamilton?

Al haber nacido el 7 de enero, Lewis Hamilton es Capricornio, un signo que se caracteriza por ser trabajador, ambicioso, práctico y responsable.

¿Lewis Hamilton tiene hijos?

No, Lewis Hamilton no tiene hijos, por lo que se ha dedicado completamente a su carrera como piloto de la Fórmula 1.

¿Qué estudió Lewis Hamilton?

Hamilton no cuenta con estudios universitarios, pues desde muy pequeño se dedicó al automovilismo.

¿En qué ha trabajado Lewis Hamilton?

Lewis Hamilton ha mantenido una trayectoria bastante destacada en el automovilismo: