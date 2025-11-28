Lewis Hamilton se ha convertido en uno de los pilotos de la Fórmula 1 más reconocidos a nivel mundial, pues es de los favoritos en cada una de las competencias gracias a sus múltiples récords. Quédate para conocer todo acerca del británico.
¿Quién es Lewis Hamilton?
Lewis Carl Davidson Hamilton es un piloto británico de automovilismo, considerado uno de los grandes íconos de la Fórmula 1, pues ha logrado múltiples récords en la categoría y es piloto de la escudería Ferrari desde el año 2025.
¿Qué edad tiene Lewis Hamilton?
Lewis Hamilton nació el 7 de enero de 1985 en Stevenage, Inglaterra, por lo que actualmente tiene 40 años.
¿Lewis Hamilton tiene esposa?
Lewis Hamilton no está casado; sin embargo, tiene un historial amoroso bastante amplio, desde modelos famosas hasta actrices de Hollywood. Entre sus relaciones más famosas y sonadas se encuentran:
- Jodia Ma del 2003 al 2007
- Nicole Scherzinger del 2017 al 2015
- Gigi Hadid 2015
- Rihanna 2015
- Shakira 2023
- Violetta Bert 2025
¿Qué signo zodiacal es Lewis Hamilton?
Al haber nacido el 7 de enero, Lewis Hamilton es Capricornio, un signo que se caracteriza por ser trabajador, ambicioso, práctico y responsable.
¿Lewis Hamilton tiene hijos?
No, Lewis Hamilton no tiene hijos, por lo que se ha dedicado completamente a su carrera como piloto de la Fórmula 1.
¿Qué estudió Lewis Hamilton?
Hamilton no cuenta con estudios universitarios, pues desde muy pequeño se dedicó al automovilismo.
¿En qué ha trabajado Lewis Hamilton?
Lewis Hamilton ha mantenido una trayectoria bastante destacada en el automovilismo:
- Piloto de kartismo de niño
- Competidor en categorías intermedias como la Fórmula 3 Euroseries, donde ganó, y la GP2
- En el 2007 hizo su debut en la Fórmula 1 con la escudería McLaren
- Del 2013 al 2024 estuvo como piloto de Mercedes‑AMG Petronas Formula One Team, donde conquistó seis de sus siete campeonatos mundiales
- Desde el 2025 compite con Ferrari