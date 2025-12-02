La Fórmula 1 vive su momento más importante de la temporada y con esa intensidad llegará al GP de Abu Dabi 2025; así que estamos listos para compartirte en esta nota las fechas, horarios y dónde ver la carrera.

Max Verstappen ganó la carrera del GP de Qatar 2025, y con ello, la Fórmula 1 llegará al circuito de Abu DABI con la expectativa de conocer al campeón de pilotos.

GP de Abu Dabi 2025: Fechas y horarios para ver la carrera de la Fórmula 1

La temporada de la Fórmula 1 terminará con la carrera 24, el GP de Abu Dabi 2025, cuyas actividades inician el viernes 5 de diciembre y culminan el domingo 7 de diciembre.

A continuación te compartimos los horarios de actividades del GP de Abu Dabi 2025:

Práctica 1 | Viernes 5 de diciembre | 3:30 horas

Práctica 2 | Viernes 5 de diciembre | 7 horas

Práctica 3| Sábado 6 de diciembre | 4:30 horas

Clasificación carrera | Sábado 6 de diciembre | 8 horas

Carrera GP de Abu Dabi 2025 | Domingo 7 de diciembre | 7 horas

GP de Abu Dabi 2025: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

La transmisión del GP de Abu Dabi 2025 será a través de la cadena SKY Sports, además, las actividades pueden seguirse en el servicio de streaming (F1TV).

Evento: GP de Abu Dabi 2025

Fecha: Domingo 7 de diciembre de 2025

Horario: 7 horas, tiempo del centro de México

Sede: Yas Marina Circuit

Transmisión: SKY Sports y F1TV

¿Cómo quedó el GP de Qatar 2025 de la Fórmula 1?

Previo al GP de Abu Dabi 2025 y una semana después de perder todos sus puntos en el Gran Premio de Las Vegas, McLaren desperdició muchos más en la carrera de Qatar.

Max Verstappen de Red Bull aprovechó al máximo el regalo inesperado para lograr su séptima victoria de la temporada.

Así, Verstappen redujo la brecha con Lando Norris, el líder del campeonato, de 24 a 12 puntos, de cara al decisivo GP de Abu Dabi.

Así quedó el top-5 del GP de Qatar 2025

Max Verstappen | Red Bull Oscar Pisatri | McLaren Carlos Sainz | Williams Lando Norris | Mc Laren Kimi Antonelli | Mercedes

¿Cómo va el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 previo al decisivo GP de Abu Dabi 2025?

Previo al GP de Abu Dabi 2025, el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 está liderado por Lando Norris con 408 puntos, seguido por Oscar Piastri y Max Verstappen.

Clasificación del campeonato de pilotos de la Fórmula 1: