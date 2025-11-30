La carrera del Gran Premio de Qatar 2025 dejó un escenario sumamente emocionante para la definición del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1.

Max Verstappen y Red Bull hicieron una gran estrategia que les permitió quedarse con la victoria del Gran Premio de Qatar 2025.

Con su triunfo, el neerlandés provoca que el Campeonato de Pilotos se defina hasta el Gran Premio de Abu Dhabi 2025.

Resultados del GP de Qatar 2025 (X: @f1)

Fórmula 1: ¿Quién ganó la carrera en el Gran Premio de Qatar 2025?

Aunque tuvo algunos problemas con su monoplaza durante el fin de semana, Max Verstappen demostró por qué es uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 y ganó el Gran Premio de Qatar 2025.

El momento que cambió todo en la carrera fue el choque entre Nico Hülkenberg y Pierre Gasly, el cual provocó la entrada del Safety Car a tan solo 7 vueltas del inicio de la carrera del Gran Premio de Qatar 2025.

Bajo este contexto, varios pilotos, entre ellos Max Verstappen, decidieron entrar a los boxes a cambiar neumáticos, mientras los dos McLaren se quedaron en pista.

Esta decisión le pasaría factura a Oscar Piastri y Lando Norris, pues tuvieron la desventaja de tener a un Verstappen con llantas más nuevas y que al final ganó con una amplia ventaja.

Con este resultado, Lando Norris se mantiene en la cima del Campeonato de Pilotos con 408 puntos, pero Max Verstappen sube al segundo lugar con 396 unidades, mientras que Piastri se queda con 392 puntos.

Fórmula 1: ¿Cuándo y a qué hora es la próxima carrera?

La última carrera de la temporada de la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Abu Dhabi, el cual será escenario para que se corone el nuevo campeón del mundo.

La carrera del Gran Premio de Abu Dhabi es el domingo 7 de diciembre a las 7:00 horas, tiempo del centro de México.

Lando Norris, Max Verstapppen y Oscar Piastri definirán al nuevo monarca de la Fórmula 1.