El 2026 podría traer consigo un choque muy prometedor pues, en la Concachampions, América e Inter Miami podrían medir fuerzas y hacer que Lionel Messi visite México.

Esta posibilidad ya ha ilusionado a los fans que esperan ver a Messi enfrentado al América, y una de las sedes que había sonado para este partido es el Estadio Azteca.

Tras una larga remodelación para el Mundial 2026, el Estadio Azteca volverá a abrir sus puertas, sin embargo, la FIFA impediría que el astro argentino juegue en esa sede.

Messi no podría jugar en el Estadio Azteca ante América por una decisión de la FIFA

De cara a la próxima Concachampions, un posible cruce entre América e Inter Miami ha generado gran expectativa, especialmente por la eventual presencia de Lionel Messi en México.

Sin embargo, la participación de Messi en el Estadio Azteca se ve complicada. Raoul ‘Pollo’ Ortiz explicó en el programa La Última Palabra: “América – Miami podría darse en Cuartos de Final, nada más para que la gente sepa, si ese partido se llega a dar, es prácticamente imposible que se pueda jugar en el Estadio Azteca".

La FIFA tomaría posesión del inmueble para el Mundial 2026, lo que complicaría todo: “Sería posterior al México vs Portugal, ya estaría inaugurado, pero justo entraría en las 5 semanas previas que FIFA ya toma posesión del inmueble para Copa del Mundo”.

Ortiz añadió: “Habrá algo que seguramente se intentará mover, en dado caso que se lleguen a enfrentar. Ojalá que los dos califiquen y ojalá pueda ser en el Estadio Azteca donde se juegue. Además, que venga Messi, implica un tema de seguridad que no sé si el Estadio Ciudad de los Deportes te pueda dar”.

'SI AMÉRICA ENFRENTA A INTER MIAMI EN LA CONCACAF, NO JUGARÍAN EN EL AZTECA' 🤯@RaoulPolloOrtiz afirma que, para esas fechas, FIFA habrá tomado la administración del inmueble para el Mundial, pero @CHermosillo27 cree que por tratarse de Messi, sí se podría jugar ahí 🏟️#LUP

¿Qué tendría que pasar para que Messi se enfrente al América?

Para que Lionel Messi pueda enfrentarse al América en la Concachampions, primero se tendrían que dar varios resultados en las fases previas del torneo.

Inter Miami ya se encuentra clasificado a la siguiente ronda, por lo que la primera condición sería que América logre vencer al Olimpia y avance en la competencia.

Luego, la ruta de los estadounidenses también depende de los resultados de otros encuentros. Inter Miami tendría que superar al ganador del duelo entre Nashville y Atlético Ottawa para continuar avanzando en el torneo.

Por su parte, América también tendría que ganar su siguiente compromiso, enfrentando al vencedor del partido entre Philadelphia y Defence Force.

Solo si todas estas condiciones se cumplen, Messi podría ver acción frente a los aficionados mexicanos y su eventual rival en la Concachampions.