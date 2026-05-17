América vs Rayadas jugaron la final de vuelta de la Liga MX Femenil con victoria 3-0 (3-1 global) sobre las regias.

América y Rayadas dieron un partido digno de final, sin embargo, las regias no lograron sobreponerse a las Águilas en la final del Clausura 2026.

América vs Rayadas: así fue el partido de vuelta de la final de la Liga MX Femenil

En el partido América vs Rayadas de la final de la Liga MX Femenil, las Águilas ganaron 2-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Así fueron los goles del partido América vs Rayadas:

Minuto 43: Gol de Irene Guerrero (América)

Minuto 50: Gol de Geyse Ferreira (América)

Minuto 81: Gol de Scarlett Camberos (América)

América es campeón de la Liga MX Femenil. (Adrian Macias / MEXSPORT)

¿Qué sigue para América y Rayadas en la Liga MX Femenil?

América ganó en la vuelta de la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil luego de vencer a Rayadas en el Estadio Ciudad de los Deportes, por lo que con la victoria se coronaron en el Clausura 2026.

Rayadas, por su parte, perdió la vuelta de la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, por lo tanto, tendrá que esperar al Apertura 2026 para poder levantar el título para sus vitrinas.