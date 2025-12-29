La Lotería Nacional, encabezada por Olivia Salomón Vibaldo, presentó el Álbum Retro Lotería Nacional y el Futbol, una colección especial que marca el arranque simbólico del llamado rumbo al Mundial 2026, y que busca revivir la pasión que ha unido a generaciones de aficionados.

Este lanzamiento combina historia, identidad cultural y tradición deportiva a través de 20 diseños conmemorativos de billetes, los cuales recorren los momentos más emblemáticos del fútbol internacional vivido en México.

La Lotería Nacional celebra la memoria futbolera del país

El álbum está conformado por 20 billetes coleccionables, cada uno con un diseño especial que remite a distintas ediciones mundialistas y hechos históricos relacionados con el fútbol en México.

La portada rinde homenaje al juego de pelota prehispánico, símbolo del arraigo milenario del deporte en la cultura nacional.

Entre los billetes destacan referencias al Mundial de 1970, con un diseño que fusiona el futbol con el Día de Muertos; el México 86, representado con las banderas de los países participantes; un reconocimiento al Mundial Femenil de 1971; y el billete conmemorativo México 2026, que cierra la colección bajo el lema “Un país, una pasión.

La Lotería Nacional presenta el Álbum Retro del Fútbol, una colección conmemorativa rumbo a México 2026 (Cortesía)

¿Cuánto cuesta y dónde conseguir el Álbum Retro de Futbol?

Cada cachito del Sorteo Zodiaco Especial No. 1730 tiene un precio de 35 pesos. Mientras que el Álbum Retro se entrega como obsequio al adquirir la serie completa de 20 cachitos, con un costo de 700 pesos.

La colección ya se encuentra disponible con las y los vendedores de billetes y en los puntos de venta oficiales de la Lotería Nacional en todo el país. Además, las y los aficionados podrán coleccionar su álbum digital a través del sitio web y la aplicación MiLotería.mx. Mientras que la descarga del álbum digital estará disponible a partir del 12 de enero.

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1730 cuenta con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 43 millones de pesos, con una emisión total de 2 millones 400 mil cachitos.

El sorteo se realizará la noche del domingo 11 de enero a las 20:00 horas y será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.