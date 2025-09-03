Cada vez estamos más cerca de la gran fiesta del futbol y todos quieren ser parte de esta, pero para lograrlo habrá que sacar la cartera porque los precios oficiales de los boletos para el Mundial 2026 son bastante elevados.

El 10 de septiembre comenzará la primera etapa para la compra de boletos del Mundial 2026 y hoy miércoles 3 de septiembre se revelaron los precios oficiales, los cuales van desde los 60 dólares hasta los más de 6 mil. Si lo traducimos a pesos mexicanos hablamos de que los tickets más baratos rondarán en los 2 mil pesos.

La primera etapa de la venta de boletos para el Mundial 2026 será única y exclusivamente para clientes de tarjetas visa, quienes deben crear un FIFA ID en la página oficial del organismo y estar atentos a su correo electrónico para recibir información sobre las entradas.

La primera etapa consta de un “sorteo” en el que los titulares de las tarjetas Visa tendrán la oportunidad de participar para adquirir sus boletos para la esperada justa mundialista.