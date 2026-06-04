Julio “El Profe” Ibáñez junto con Dani García ya se encuentran en la Ciudad de México después de haber sido liberados en Sudáfrica.

Julio Ibáñez y su compañero de TUDN, Dani García. pasaron meses enfrentando un complicado proceso legal que los mantuvo alejados de casa.

Así fue la llegada de Julio Ibáñez y Dani García a México

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el reportero de TUDN, Julio Ibáñez pudo reencontrarse con su familia, protagonizando uno de los momentos más emotivos de su regreso.

Tras meses de incertidumbre, audiencias, abogados y una batalla legal en territorio sudafricano, Julio Ibáñez finalmente regresó de vuelta a México.

Julio Ibáñez ya está en México tras ser liberado en Sudáfrica. (quinto partido)

¿De qué acusaron a Julio Ibáñez en Sudáfrica?

Julio Ibáñez y Dani García fueron detenidos en Sudáfrica debido a que habrían utilizado un dron en territorio no permitido de ese país.

Ibáñez y García fueron detenidos por civiles armados que entraron a su habitación de hotel, mientras el reportero de TUDN hacía una transmisión en vivo.

Para su liberación, Julio Ibáñez y Dani García tuvieron que realizar el pago de una fianza para librar la prisión preventiva en Sudáfrica.

¿Julio Ibáñez cubrirá el Mundial 2026?

El Mundial 2026 está cada vez más cerca, pero antes de pensar en futbol, llegó el momento más esperado de Julio Ibáñez: volver a casa.

Por ello, aún se desconoce si Julio Ibáñez reportará con TUDN para la cobertura del Mundial 2026 o tendrá descanso después de lo sucedido en Sudáfrica.