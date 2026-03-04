La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (CDMX), aseguró que no hubo cancelaciones de reservas en los hoteles de la capital del país rumbo al Mundial 2026.

Esto luego de que la Asociación de Hoteles de la CDMX afirmara que se han cancelado alrededor de 800 habitaciones, el 40% de las reservas que se tenían a 100 días del inicio del Mundial 2026.

Cabe señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Turismo a validar dicha denuncia e informar los hechos respecto a las reservas y las presuntas cancelaciones.

“Estamos revisando si es cierta primero esta información y en cuanto tengamos la información ya les podemos decir completo” Claudia Sheinbaum

Turismo CDMX rechaza que haya cancelaciones hoteleras rumbo al Mundial 2026

Luego del llamado de la presidenta, Turismo CDMX informó que las declaraciones de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México “no reflejan la realidad del proceso de planeación ni el comportamiento del mercado turístico internacional”.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, se mantiene un “aumento sostenido del interés” internacional para viajar hacia las ciudades sedes, incluyendo la CDMX, donde se realizará la inauguración del Mundial 2026.

“Contrario a las versiones difundidas, los datos internacionales de inteligencia turística muestran un aumento sostenido del interés por viajar a las ciudades sede, incluida la sede inaugural. Cabe mencionar que la Ciudad de México espera recibir turistas y visitantes no solo con boleto para los partidos sino además de los miles de turistas que querrán vivir el ambiente mundialista” Turismo CDMX

Turismo CDMX desmiente cancelaciones de hoteles (Alejandra Frausto/ X)

Turismo CDMX resala interés internacional; búsquedas de viajes rumbo al Mundial 2026 incrementaron en 35%

Por otra parte, Turismo CDMX señaló que el interés internacional está puesto en la capital de México, pues las búsquedas de viajes se ha incrementado conforme se acerca el Mundial 2026 en un 35%.

Según el estudio Travel Insights: Football’s biggest event in 2026, las búsquedas de viajes hacia las sedes del Mundial han aumentado.

“Estos indicadores reflejan una tendencia global positiva en la demanda turística asociada al torneo. La Ciudad de México se prepara para recibir a millones de visitantes” Turismo CDMX

Asimismo, resaltó que actualmente la CDMX tiene más de 63 mil habitaciones disponibles en 800 hoteles, por lo que puede hacer frente a la demanda para los 13 partidos programados en México desde el 11 de junio, cuando se realice la Inauguración en el Coloso de Santa Úrsula.

"La Ciudad de México es la única en el mundo que por cuarta ocasión recibe un Mundial de Futbol: en 1970, el femenil de 1971, en 1986, y en 2026: la pelota vuelve a casa" Turismo CDMX

Cabe señalar que la Secretaría de Turismo CDMX confirmó que no hay las cancelaciones denunciadas luego de haber sostenido una reunión con las principales asociaciones hoteleras, encabezada por Alejandra Frausto Guerrero, en el Hotel Catedral del Centro Histórico.

En dicha reunión participaron los presidentes y representantes de: