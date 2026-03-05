De entre los eventos que se preparan en el marco del Mundial 2026 está el regreso de Timbiriche con fechas ya anunciadas.
Se trata de un reencuentro de Timbiriche y otros conciertos que formarán parte de un gran evento por el Mundial 2026 ‘México Vibra’.
Timbiriche regresa para el Mundial 2026: Integrantes y fecha de los conciertos
Mucho se ha hablado sobre el regreso de Timbiriche, siendo que ahora se anunció que sucederá en el marco del Mundial 2026, aunque no será un reencuentro al cien por ciento.
Estos son los integrantes de Timbiriche que vuelven para el Mundial 2026:
- Diego Schoening de 56 años de edad
- Mariana Garza de 55 años de edad
- Alix Bauer de 54 años de edad
- Benny Ibarra de 55 años de edad
Las fechas del regreso de Timbiriche serán:
- 9 de junio en el Auditorio Nacional
- 10 de junio en el Auditorio Nacional
Fue el productor Aureo Baqueiro quien confirmó el reencuentro de Timbiriche y aunque no compartió sí irían todos los integrantes, Andrea Legarreta rechazó esto, asegurando que no será un reencuentro como tal.
“No es el regreso de Timbiriche, son algunos. Erick [Rubín] no está, no está Paulina [Rubio], no está Sasha [Sokol]”.Andrea Legarreta, conductora.
Timbiriche y otros artistas harán concierto por el Mundial 2026 ‘México Vibra’
Aunque no se ha anunciado oficialmente, se adelantó el regreso de Timbiriche -con algunos miembros- por un concierto en el marco del Mundial 2026, llamado ‘México Vibra’.
Así como Timbiriche, del concierto también formarán parte:
- Alejandro Fernández de 54 años de edad
- Carin León de 36 años de edad
- Emmanuel de 70 años de edad
- Mijares de 68 años de edad
- Lucero de 56 años de edad
- Carla Morrison de 39 años de edad