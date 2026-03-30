De cara al Mundial 2026, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lleva a cabo trabajos de mantenimiento, remodelación y mejoramiento en Teotihuacán.

Esto con la finalidad de ofrecer una experiencia segura, accesible y ordenada para aquellos que a su paso por el Mundial 2026 deseen conocer el segundo sitio arqueológico más visitado en toda la República Mexicana.

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, el director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, habló de los trabajos que se están realizado:

Mantenimiento y modernización de infraestructura.

Mantenimiento en andadores y áreas de descanso, incluye rehabilitación de caminos y senderos. Aunado a esto se reinstalan accesos y taquillas.

Renovación museográfica

Se actualizan contenidos y se incorporan piezas relevantes de la cultura teotihuacana en tres espacios clave: Museo Antiguo, Museo de Sitio y Museo de la Pintura Mural.

Nueva señalética y una guía de visita digital

Se incorporan herramientas diseñadas para facilitar el recorrido y mejorar la comprensión de turistas nacionales y extranjeros.

Mantenimiento y conservación de muebles

Se trabaja en el mantenimiento de unidades de servicio para todos los visitantes

Mejora de Teotihuacán requirió inversión de 30 millones de pesos

A 30 años de no realizarse una modernización, Teotihuacán se renueva al ser México una de las sedes deportivas del Mundial 2026.

Su mantenimiento y modernización presenta un avance del 41%. Para ello se invirtieron 30 millones de pesos.

Cabe mencionar que Teotihuacán se estructura por:

46 zonas arqueológicas

12 museos

12 juegos de pelota

Remodelación en Teotihuacán por Mundial 2026 (Gobierno de México / YouTube)

Además de una remodelación interna, se realizan trabajos externos. Se han renovado banquetas, implementado una ciclopista y un sistema de drenaje pluvial diseñado a fin de evitar encharcamientos y estancamientos por la temporada de lluvias.

Estas mejoran beneficiarán a 76 mil habitantes locales así como ha visitantes nacionales y provenientes del extranjero.

La decisión de apostarle a esta zona arqueológica se debe a que en diciembre de 2025, fue visitada por 157 mil 221 personales.Números que reflejan el interés que despierte en el sector turístico.