Gol de Oro: cartel, fechas y boletos del festival rumbo al Mundial 2026

Rumbo al Mundial 2026 se prepara el festival Gol de Oro con una serie de conciertos que promete para los fans de la música y el fútbol.

Por lo que te tenemos todos los detalles de Gol de Oro con cartel, fechas y boletos del festival rumbo al Mundial 2026, pues ya hay preventa de boletos programada.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Gol de Oro, el festival rumbo al Mundial 2026?

Del 2 al 9 de junio 2026 se llevará a cabo Gol de Oro, el festival rumbo al Mundial 2026 en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

Recuerda que el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Pabellón del Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Pabellón del Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Cartel y boletos de Gol de Oro, el festival rumbo al Mundial 2026; así será la preventa

Gol de Oro, el festival rumbo al Mundial 2026 ya reveló su cartel para sus 8 noches en concierto, por lo que los artistas que se presentarán serán:

2 de junio - DLD (México) y Dorian (España)

3 de junio - Los Pericos (Argentina) y Aterciopelados (Colombia)

4 de junio - Ximena Sariñana (México) y Leo Rizzi (España)

5 de junio - Digitalism (Alemania) y Kinky (México)

6 de junio - Los Rabanes (Panamá) y La Tremenda Korte (México)

7 de junio - Sonido La Changa (México) y Systema Solar (Colombia)

8 de junio - Poolside (Estados Unidos) y Clubz (México)

9 de junio - Silvestre y La Naranja (Argentina) y Natalia Lacunza (España)

Por ahora el precio de boletos para Gol de Oro, el festival rumbo al Mundial 2026 no ha sido revelado, pero su preventa se realizará en estas fechas:

Preventa Banamex: 17 de marzo 2026

Venta general y taquillas del Palacio de los Deportes: a partir del 18 de marzo 2026