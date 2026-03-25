Benny Ibarra, integrante de Timbiriche, aclaró que el evento musical del Mundial 2026 no será un reencuentro oficial de la agrupación, como se había promocionado.

El cantante explicó que únicamente algunos miembros de Timbiriche fueron invitados al FIFA Fan Fest para interpretar el tema “México”, pero no se trata de un concierto ni de una reunión formal de la banda.

Además, señaló que no todos los integrantes recibieron invitación y que varios, como Erik Rubín, se encuentran trabajando en otros proyectos.

Mundial 2026 no tendrá reencuentro de Timbiriche, aclara Benny Ibarra

El compositor, cantante e integrante de Timbiriche, Benny Ibarra, habló sobre la posibilidad de un reencuentro de la agrupación, descartando que esto vaya a pasar como se anunció.

Pese a que se nombró como un reencuentro de Timbiriche para el Mundial 2026, él negó esto, asegurando que fue un error y que solo irán unos cuantos.

Benny Ibarra incluso aclaró que los integrantes de Timbiriche a los que se invitó al evento por el Mundial 2026, saben que solo es para cantar “México”, más no un concierto en sí.

“Hubo una confusión, no es ningún reencuentro, vamos a cantar ‘México’ durante los conciertos de Vibra México ¡y ya! eso es todo". Benny Ibarra, cantante.

Por otra parte, explicó que no sabía si Sasha Sokol había recibido la invitación y que Erik Rubín estaba trabajando en otros proyectos, aunque sí reconoció que solo se les dijo a algunos.