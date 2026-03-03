La emoción del Mundial 2026 crece cada día y de cara al repechaje internacional que se realizará en México, se pusieron a la venta boletos desde $200 pesos.

El Mundial 2026 comenzará en México con los partidos de repechaje, y los boletos ya están disponibles en precios accesibles.

FIFA abre la puerta para que fans vayan a partidos de repechaje del Mundial 2026

La decisión de FIFA de establecer precios accesibles para los partido del repechaje del Mundial 2026, abre la puerta a que más aficionados vivan la experiencia.

Estos son los partidos de repechaje para el Mundial 2026 que se jugarán en México:

26 de marzo

Nueva Caledonia vs Jamaica | Repechaje 1 | Estadio Akron Guadalajara

Bolivia vs Surinam | Repechaje 2 | Estadio BBVA Monterrey

31 de marzo

República del Congo vs Ganador Repechaje 1 | Estadio Akron Guadalajara

Irak vs Ganador Repechaje 2 | Estadio BBVA Monterrey

La emoción del Mundial 2026 empezará ante del arranque oficial

A 100 días del inicio del Mundial 2026, la FIFA sacó a la venta los boletos para los juegos de repechaje que se disputarán en México.

Las ciudades de Guadalajara y Monterrey serán las sedes del repechaje internacional que dará más boletos para el Mundial 2026.

Los boletos para los partidos val de los 200 pesos hasta los 300 pesos.

Boletos para repechaje del Mundial 2026 (especial)

Tipos de boletos para el repechaje del Mundial 2026

Son tres las categorías disponibles para comprar boletos de los partidos de repechaje del Mundial 2026.

El único sitio para comprar entradas para los partidos del Mundial 2026 es a través de la página oficial de la FIFA.