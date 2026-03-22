El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL), invitó a todos los usuarios a disfrutar del Desfile de Catrinas Mundialistas ante la celebración del Mundial 2026 en México.
Es por eso que te daremos detalles del Desfile de Catrinas Mundialistas en CDMX como:
- Ruta
- Horario
- Cierres viales
Horario, ruta y cierres viales por el Desfile de Catrinas Mundialistas en CDMX
Este 22 de marzo habrá un Desfile de Catrinas Mundialistas en CDMX:
- Hora: Iniciará a las 14:00 horas
- Ruta: Inicio en el Ángel de la Independencia con punto de término en el Palacio de Bellas Artes
Estas son las calles por las que pasará el Desfile de Catrinas Mundialistas en CDMX:
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Cruce con Eje Central
Es decir que el Desfile de Catrinas Mundialistas en CDMX afectará la movilidad en las calles:
- Bucareli
- Balderas
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Circuito Interior
- Eje 1 Norte
- Eje 1 Oriente
- José María Izazaga
- Fray Servando Teresa de Mier
- Av. Chapultepec
De acuerdo con el anuncio del Desfile de Catrinas Mundialistas, las siguientes calles que se pueden tomar como alternativa vial:
- Eje 1 Norte en tramos no afectados
- Eje Central en tramos no afectados
- Av. Chapultepec en tramos no afectados
- Insurgentes
- Circuito Interior
Si vas al Palacio de Bellas Artes por la ópera del INBAL, lo mejor es llegar temprano o por rutas alternas desde el norte o poniente para no quedar atrapado en los cortes.