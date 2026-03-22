El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL), invitó a todos los usuarios a disfrutar del Desfile de Catrinas Mundialistas ante la celebración del Mundial 2026 en México.

Es por eso que te daremos detalles del Desfile de Catrinas Mundialistas en CDMX como:

Ruta

Horario

Cierres viales

Horario, ruta y cierres viales por el Desfile de Catrinas Mundialistas en CDMX

Este 22 de marzo habrá un Desfile de Catrinas Mundialistas en CDMX:

Hora: Iniciará a las 14:00 horas

Ruta: Inicio en el Ángel de la Independencia con punto de término en el Palacio de Bellas Artes

Estas son las calles por las que pasará el Desfile de Catrinas Mundialistas en CDMX:

Paseo de la Reforma Avenida Juárez Cruce con Eje Central

Es decir que el Desfile de Catrinas Mundialistas en CDMX afectará la movilidad en las calles:

Bucareli

Balderas

Eje Central Lázaro Cárdenas

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Av. Chapultepec

Revelan el desfile Catrinas Mundialistas CDMX, por lo que te damos el horario, ruta y cierres viales (@OVIALCDMX / X)

De acuerdo con el anuncio del Desfile de Catrinas Mundialistas, las siguientes calles que se pueden tomar como alternativa vial:

Eje 1 Norte en tramos no afectados

Eje Central en tramos no afectados

Av. Chapultepec en tramos no afectados

Insurgentes

Circuito Interior

Si vas al Palacio de Bellas Artes por la ópera del INBAL, lo mejor es llegar temprano o por rutas alternas desde el norte o poniente para no quedar atrapado en los cortes.