Carla Gómez, conocida como la mamá del famoso Pato Merlín, reveló en exclusiva a 24 Horas que su familia y equipo legal ya avanzan en el registro oficial de la imagen del ave viral del Mundial 2026, pues el objetivo es frenar el uso no autorizado de su figura, que se ha convertido en la mascota no oficial de la afición mexicana.

“Siento que están sacando provecho, digo sinceramente están sacando provecho de una familia que lo único que está haciendo es trabajar día con día, y que Merlín no lo estábamos comercializando ni nada y no se me hace justo que hagan eso las otras empresas.” Carla Gómez

Merlín, el pato vestido con la camiseta del Tri que recorre las calles del Centro Histórico y el Fan Festival del Mundial 2026, conquistó millones de vistas en redes con su carisma durante los festejos por la victoria de México. Videos de él con su jersey verde de la Selección Mexicana acompañado de Carla y su hijo Christian, lo posicionaron como fenómeno viral del torneo.

La familia del pato Merlín toma acción legal ante la explosión de popularidad con registro de su imagen

Carla Gómez, mamá del Pato Merlín, confirmó en que ya se está trabajando en el registro del Pato Merlín, cuya iniciativa busca proteger los derechos y evitar que marcas o terceros lucren sin autorización, especialmente ante acercamientos recibidos por la fama del patito.

“Sí, ya se está trabajando para que ya no utilicen la imagen de Merlín” Carla Gómez

Esta medida llega en un momento clave del Mundial 2026, donde el Pato Merlín se ha vuelto ícono de la pasión mexicana, pues los fans lo aclaman en redes con hashtags como #PatoMerlin y #MerlinMundial, y hasta la FIFA ha mostrado interés en el fenómeno. La familia, que antes vendía en la calle, ahora ve cómo su mascota inspira alegría y unidad en la afición.

Usuarios en redes sociales aseguran que registrar al Pato Merlón es un paso inteligente para garantizar que cualquier uso de su imagen beneficie al cuidado de Merlín y su familia; mientras tanto, el pato sigue robándose reflectores en CDMX y el Mundial 2026.

La viralidad del Pato Merlín no solo alegra a los aficionados, sino que resalta el ingenio y el cariño de los mexicanos por sus símbolos improvisados, siendo esta la razón por la cual la familia Gómez trabaja para que esta historia tenga un final justo y protegido.