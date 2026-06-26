Felipe Calderón Hinojosa fue reconocido en España con el Premio Internacional Marqués de Oliva, un galardón que distingue a personalidades por su contribución al fortalecimiento de la democracia.

De acuerdo con la información, la ceremonia de premiación se realizó en Madrid y, a través de redes sociales, Felipe Calderón agradeció a la Fundación Marqués de Oliva por haberle otorgado el galardón.

Felipe Calderón recibe premio Marqués de Oliva en España

En reconocimiento a su trabajo por la libertad y democracia en México, Felipe Calderón fue galardonado recientemente con el Premio Internacional Marqués de Oliva en España.

Felipe Calderón es galardonado en España con el Premio Marqués de Oliva (Captura de pantalla)

Durante una ceremonia y de la mano de Inmaculada Sanz, primera teniente de alcalde de Madrid, Felipe Calderón recibió el galardón por su búsqueda de una sociedad más plural.

Este premio es otorgado por la Fundación Marqués de Oliva a figuras que han contribuido a estrechar los lazos políticos, económicos o culturales con España o a promover la democracia, la libertad y el desarrollo institucional.

Con este reconocimiento, Felipe Calderón suma un nuevo galardón internacional a su trayectoria política, luego de haber participado en diversos foros y conferencias en el extranjero.

Más allá del debate por la presunta guerra contra el narcotráfico durante su administración, medios de España destacaron el trabajo y la trayectoria de Felipe Calderón.