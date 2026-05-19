Estados Unidos autorizó la entrada de la selección de fútbol de la República Democrática del Congo (RDC) a 23 días del inicio del Mundial 2026, pese a las restricciones impuestas por el brote de ébola.

El equipo africano, que ha estado entrenando en Europa, será la única excepción a las medidas sanitarias en aeropuertos estadounidenses, una de las tres sedes del Mundial 2026.

La RDC jugará la fase de grupos contra Portugal, Colombia y Uzbekistán en sedes de Houston, Guadalajara y Atlanta, mientras México mantiene vigilancia epidemiológica sin restricciones adicionales.

Selección del Congo jugará la fase de grupos en Estados Unidos y México

La selección africana quedó ubicada en el grupo K junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán. De acuerdo con el calendario, jugará la fase de grupos en:

17 de junio de 2026: vs. Portugal en el Estadio de Houston (Estados Unidos)

23 de junio de 2026: vs. Colombia en el Estadio de Guadalajara (México)

27 de junio de 2026: vs. Uzbekistán en el Estadio de Atlanta Estados Unidos)

Selección de fútbol de la República Democrática del Congo (Instagram | @fecofadrc)

Hasta el momento, el gobierno de México no ha anunciado restricciones contra la selección de la RDC rumbo al Mundial 2026.

Desde el país azteca sólo se ha anunciado vigilancia epidemiológica para viajeros procedentes de Congo y Uganda, zonas de brote tras anuncio de la OMS por emergencia internacional.

Por su parte, Estados Unidos aclaró que aficionados de zonas afectadas no podrán ingresar al país, mientras que México tampoco ha emitido medidas al respecto más allá de monitoreo y protocolos de detección.

La FIFA tampoco ha mencionado cancelar o mover partidos del Congo, por lo que la llegada del equipo al Mundial estaría más que asegurada.