La Organización Mundial de la Salud (OMS) activó una emergencia de salud pública por el brote de Ébola registrado en la República Democrática del Congo, luego de detectar un aumento de casos y riesgo de propagación hacia otros países de África, incluida Uganda.

Hasta ahora, en la provincia oriental de Ituri se han contabilizado alrededor de 246 casos sospechosos y al menos 80 muertes relacionadas con el virus.

Ante este panorama, la OMS advirtió que el brote podría convertirse en “una emergencia mucho mayor” debido al riesgo de expansión local y regional.

Sin embargo, el organismo aclaró que, por el momento, la situación aún no reúne las condiciones necesarias para ser considerada una pandemia.

El brote actual es causado por la variante Bundibugyo del virus del Ébola, para la cual todavía no existen vacunas ni tratamientos aprobados.

¿Cómo avanza el brote de Ébola en Congo y Uganda?

La OMS informó que ya existen ocho casos confirmados de Ébola por laboratorio, además de decenas de contagios sospechosos y fallecimientos registrados en tres zonas sanitarias; entre ellas Bunia, capital de Ituri, así como las localidades mineras de Mongwalu y Rwampara.

Además, las autoridades sanitarias confirmaron un caso en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, correspondiente a un paciente que presuntamente viajó desde Ituri.

El organismo internacional también alertó que el virus ya cruzó fronteras, luego de confirmarse dos casos en Uganda, país vecino del Congo.

Las autoridades ugandesas señalaron que un hombre de 59 años, quien falleció el jueves, dio positivo a Ébola.

Posteriormente, el gobierno de Uganda informó mediante un comunicado que el paciente era un ciudadano congoleño y que su cuerpo ya fue repatriado.

Una enfermera vacuna a un hombre contra el ébola en Goma, República Democrática del Congo. (Pamela Tulizo / AFP)

También, la OMS destacó que la crisis humanitaria y de seguridad que enfrenta la República Democrática del Congo, sumada a la movilidad de la población, la presencia de centros urbanos y el elevado número de clínicas informales, incrementan considerablemente el riesgo de transmisión.

Asimismo, los países fronterizos con el Congo fueron catalogados como territorios de alto riesgo debido al constante flujo comercial y de viajeros.

OMS emite recomendaciones tras emergencia por Ébola

Frente al avance del brote, la OMS recomendó que la República Democrática del Congo y Uganda instalen centros de operaciones de emergencia para fortalecer la vigilancia epidemiológica, rastrear contagios y aplicar medidas sanitarias de contención.

El organismo también indicó que los pacientes confirmados deben permanecer aislados y recibir atención inmediata hasta obtener dos pruebas negativas del virus Bundibugyo, realizadas con al menos 48 horas de diferencia.

Para los países cercanos a las regiones afectadas, la recomendación principal es reforzar los sistemas de vigilancia y notificación sanitaria.

Pese a la alerta internacional, la OMS pidió evitar cierres de fronteras o restricciones al comercio y los viajes, al considerar que este tipo de medidas “suelen responder al miedo y no cuentan con base científica”.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que todavía existen “incertidumbres significativas” sobre el número real de personas infectadas y el alcance geográfico del brote de Ébola en África.