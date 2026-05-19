El gobierno de Estados Unidos aprobó destinar un total de 13 millones de dólares para brindar ayuda humanitaria y hacer frente a la crisis de ébola en África.

Se trata de una movilización de recursos sin precedentes tras la detección de un nuevo brote de ébola en el centro del continente africano, principalmente en el Congo y Uganda.

Estados Unidos se suma a la lucha por combatir la crisis de ébola en África

El Departamento de Estado de Estados Unidos, confirmó la liberación inicial de 13 millones de dólares destinados a robustecer las tareas de monitoreo epidemiológico y la infraestructura de laboratorios por ébola en las zonas afectadas de África.

El objetivo primordial de esta intervención financiera es mitigar el impacto del patógeno en la región y prevenir un posible descontrol de salud a escala internacional.

La respuesta federal se aceleró luego de que un ciudadano estadounidense resultara infectado por ébola en el Congo, por lo que fue trasladado a Alemania por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para recibir cuidados médicos especializados.

En un periodo de 24 horas tras los primeros reportes, se estableció una oficina de coordinación estratégica en Washington para unificar los esfuerzos de diversas agencias gubernamentales.

Estados Unidos libera 13 millones de dólares por crisis de ébola en África (‏@JoseCardenas1)

Este equipo técnico trabaja activamente para complementar las estrategias de asistencia y los programas bilaterales que ya operaban previamente en África.

Para salvaguardar la integridad de su territorio, el gobierno de Estados Unidos decretó una restricción temporal de entrada para individuos que hayan visitado las naciones damnificadas en los últimos 21 días.

Esta política se suma a una estrecha vigilancia en colaboración con la ONU y otros aliados globales, buscando una gestión conjunta de la emergencia.