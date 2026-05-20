Los Pumas son uno de los clubes con mayor tradición en la Liga MX y a lo largo de su historia ha protagonizado varias finales memorables en Ciudad Universitaria.

Gracias al respaldo de su afición y al ambiente que suele generarse en el Estadio Olímpico Universitario, los Pumas han logrado conquistar 5 títulos jugando como local.

1980-81 – vs Cruz Azul

1990-91 – vs América

Clausura 2004 – vs Chivas

Apertura 2004 – vs Rayados

Clausura 2011 – vs Morelia

Pumas tiene a su favor el Estadio Olímpico Universitario para ser campeón

Hasta la fecha, Pumas ha ganado varias finales en el Estadio Olímpico Universitario en la Liga MX, consolidando al recinto como una cancha históricamente complicada para los rivales, incluido Cruz Azul.

Entre las más recordadas aparece la final del Clausura 2004, cuando Pumas derrotó a Chivas en penales para romper una larga sequía sin campeonatos.

Ese mismo año, Pumas volvió a celebrar otro título en casa tras conquistar el Apertura 2004 frente a Rayados, convirtiéndose en el primer bicampeón de torneos cortos en el futbol mexicano.

Final Liga MX 2026: ¿Cuántas finales ha ganado Pumas como local? (David Leah / MEXSPORT)

Otro momento inolvidable llegó en el Clausura 2009, cuando los auriazules vencieron a Pachuca en una dramática serie que se definió en tiempo extra.

Más adelante, en el Clausura 2011, Pumas levantó nuevamente el trofeo en Ciudad Universitaria al imponerse a Monarcas Morelia, reafirmando la fortaleza del equipo jugando en casa.

Pumas campeón del Clausura 2011. (OSVALDO AGUILAR / MEXSPORT)

¿Cuándo podría coronarse Pumas por sexta vez en Ciudad Universitaria?

Pumas disputará la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul y la vuelta de dicha serie será en el Estadio Olímpico Universitario.

La definición por el título de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul será el domingo 24 de mayo, donde los universitarios podrían coronarse por sexta vez.