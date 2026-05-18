La Secretaría de Salud de México emitió un aviso preventivo de viaje para las personas que visiten el Congo y Uganda tras el brote de ébola (EVE-Bundibugyo) declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Al tratarse de un evento con riesgo de propagación internacional, es importante considerar que los viajeros podrían estar expuestos no solamente a personas potencialmente enfermas, sino a otros riesgos sanitarios presentes en las zonas afectadas” Secretaria de Salud de México

En un comunicado, autoridades señalaron que el riesgo de que se presenten brotes de ébola en el país sigue siendo de un "nivel bajo“, aunque subrayaron la necesidad de mantenerse la ”vigilancia epidemiológica internacional“.

El mismo documento recuerda que el ébola es una infección viral grave que “se transmite por contacto directo con sangre, secreciones, y objetos contaminados con fluidos de infectados”.

México emite aviso preventivo de viaje tras brote de ébola declarado por la OMS (Secretaria de Salud)

México alerta sobre los riesgos individuales de contraer ébola

Sobre el riesgo individual de contraer ébola -enfermedad que aún no cuenta con vacuna ni tratamiento específico-, la Secretaría de Salud de México indicó que esto puede depender de factores como:

Antecedentes recientes de viaje

Estancia o exposición en zonas de transmisión activa

Contacto directo con personas enfermas o materiales contaminados

La dependencia resaltó que la movilidad internacional y la conectividad aérea global asociada a eventos masivos, escalas desde regiones con transmisión activa, deben “mantener vigilancia epidemiológica”..

Agregó que el periodo de incubación del ébola puede ir de 2 a 21 días, y que la transmisión ocurre mediante contacto directo con fluidos de personas infectadas, no por vía aérea como la influenza o Covid-19.

Se analizaron cientos de muestras de sangre de pacientes del virus. Foto/AP

¿Cuáles son los síntomas del ébola?

La Secretaría de Salud recordó que detectar y aislar a tiempo a las personas con síntomas reduce mucho el riesgo de contagio, por lo que la población debe estar atenta a los siguientes signos del ébola:

Fiebre

Debilidad intensa

Cefalea

Dolor muscular

Vómito

Diarrea

Dolor abdominal

Sangrado inexplicable.

La agencia de salud de la Unión Africana informó que el virus del Ébola, de la cepa Bundibugyo, empezó a propagarse a finales de abril en la provincia congoleña de Ituri, donde ya se han registrado 87 muertes.