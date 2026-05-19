La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre una “época peligrosa” marcada por crisis sanitarias, durante la apertura de la 79 Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que los recientes brotes de ébola y hantavirus reflejan un contexto internacional inestable y dividido.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió la cooperación internacional tras la evacuación de más de 120 pasajeros del crucero MV Hondius hacia Tenerife, España.

Brotes de ébola y hantavirus centran debates internacionales

Aunque ninguno figuraba oficialmente en la agenda, los brotes de ébola en República Democrática del Congo y de hantavirus dominaron las discusiones iniciales entre delegados internacionales reunidos en Suiza.

Tedros advirtió que conflictos armados, crisis económicas, cambio climático y reducción de ayuda internacional incrementan riesgos sanitarios globales, afectando la capacidad mundial para responder rápidamente ante emergencias.

México emite aviso preventivo de viaje tras brote de ébola declarado por la OMS (OMS)

Pedro Sánchez sostuvo que “ningún país se salva solo” y llamó a fortalecer mecanismos multilaterales para enfrentar enfermedades emergentes, recibiendo respaldo mayoritario durante la sesión inaugural de la OMS.

La Asamblea Mundial de la Salud inició tras meses complicados para la OMS, afectados por recortes presupuestales y por la decisión estadounidense de abandonar formalmente la organización internacional.

Surie Moon, codirectora del Centro de Salud Global del Instituto de Posgrado de Ginebra, afirmó que la crisis sanitaria demostró la necesidad de organismos confiables y financieramente sólidos.

Los países miembros también analizarán posibles reformas sobre la llamada arquitectura global de salud, enfocadas en fortalecer cooperación internacional, intercambio científico y distribución equitativa de productos sanitarios.

Además, continuarán las negociaciones relacionadas con el tratado sobre pandemias, considerado clave para compartir virus, datos genéticos, vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas de manera más rápida.