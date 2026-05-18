Donald Trump fue cuestionado por el brote de ébola en África y si el pueblo estadounidense debería preocuparse ante la emergencia internacional:

“¡Me preocupa todo! Pero creo que por ahora se ha limitado a África”. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

El mandatario se mostró preocupado ante los casos de ébola registrados en zonas de al República Democrática del Congo (RDC).

Sin embargo, reiteró que hasta el momento todos los casos confirmados se han contenido en África.

Estados Unidos niega casos de ébola y reitera medidas ante llamado de la OMS

En el mismo evento la doctora Heidi Overton tomó la palabra para ahondar en todo lo que se sabe del brote de ébola en el Congo.

En un primer punto, aseguró que no hay casos confirmados de la enfermedad en Estados Unidos.

Doctora Heidi Overton en conferencia con Donald Trump (Captura de video)

Durante su intervención, la doctora Overton puntualizó medidas de vigilancia epidemiológica en el país, empezando con monitoreo de viajeros.

Del mismo modo, aseguró una coordinación anivel federal para una continua evaluación de riesgo.

Sin embargo, garantizó que por el momento Estados Unidos se mantiene un un nivel de riesgo bajo.

Por su parte, el gobierno de RDC actualizó a 116 las muertes por el brote de ébola que azota la región, así como más de 300 casos sospechosos de la enfermedad en localidades de la región.

La OMS emitió una alerta internacional, lo que ha encendido las alarmas de la población en general por los índices de mortalidad.

Hasta el momento no se han registrado contagios fuera de África, por lo que el llamado es a reforzar medidas en aeropuertos y fronteras terrestres cercanas al brote.