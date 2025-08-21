José Juan Macías, mejor conocido en el futbol mexicano como JJ Macías, fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Pumas y durante su conferencia de prensa sorprendió a todos con una declaración sobre lo que podemos esperar en su regreso a la Liga MX.

Luego de haberse formado en Chivas, JJ Macías fue a León y fue ahí donde vimos su mejor versión dentro de la cancha bajo las órdenes de Nacho Ambriz e incluso se le consideraba como el futuro en la delantera del balompié mexicano.

Incluso el delantero mexicano tuvo la oportunidad de jugar con el Getafe en LaLiga de España, pero las lesiones no le han permitido tener continuidad en su corta carrera. Sin embargo, Pumas le ha dado otra chance de demostrar su calidad en la primera división.

JJ Macías sorprende con controversial declaración durante su presentación con Pumas

Luego de varios días de rumores en torno a su futuro, JJ Macías por fin fue presentado como nuevo refuerzo de los Pumas y se mostró feliz y orgulloso durante su presentación en una conferencia de prensa.

No obstante pocos esperaban que JJ Macías pidiera a los medios de comunicación presentes en su conferencia con Pumas que no tuvieran expectativas en él en esta nueva etapa de su carrera.

"NO TENGAN EXPECTATIVAS CONMIGO" 😱#CentralFOX | Durante su presentación con @PumasMX, JJ Macías se dijo agradecido por la oportunidad; sin embargo, le pidió al club y a los fans, no tengan expectativas pues es como si volviera a debutar.



pic.twitter.com/DEpSLjkKrw — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 21, 2025

“Esperen cero expectativas de mí, para mí esto es como si volviera a debutar y todo lo que hice en el pasado no importa, ahorita lo que importa es empezar de cero…”, declaró el futbolista mexicano de 25 años de edad.

JJ Macías también reveló que lloró cuando supo que Pumas lo buscó

También durante su presentación como nuevo jugador de Pumas, JJ Macías se sinceró y reveló cómo vivió las negociaciones al enterarse que podía jugar en uno de los llamados “4 Grandes” de la Liga MX.

“La realidad es que cuando surgió la noticia de que podía venir acá, la realidad es que lloré, no por nada pero es que nadie se lo imaginaba…”, mencionó JJ Macías sobre su llegada a los Pumas.

La confesión de JJ Macías cuando lo buscó Pumas...

El delantero lloró 🥹



pic.twitter.com/jtjRu6Rlh6 — Futbol Picante (@futpicante) August 21, 2025

Además, declaró que esta es la oportunidad de su vida y mencionó que el estilo de juego del conjunto universitario es muy similar al del León donde vivió la mejor etapa de su carrera como futbolista.