El inicio del Apertura 2025 no ha sido el deseado por Chivas debido a que de los cinco partidos jugados en el torneo solo han conseguido una victoria y se viene un brutal calendario en las próximas fechas de la Liga MX.

Los rivales que tuvo Chivas en las primeras fechas no fueron contra los llamados candidatos al título del Apertura 2025, pero a partir de la Jornada 6 del campeonato mexicano las cosas podrían ponerse difíciles para el Guadalajara debido a que sus siguientes partidos son contra equipos complicados.

El primer duelo de Chivas es el que podría ser menos complicado para los jugadores del Rebaño Sagrado. El Guadalajara se enfrentará ante Xolos de Tijuana, que si bien no es alguien constante en los primeros puestos de la tabla general, actualmente se encuentra en la séptima posición de la tabla general peleando los primeros puestos.

¿Les alcanzará para meterse a la liguilla? Este es el brutal calendario de Chivas en las próximas fechas de la Liga MX

Luego del juego contra Xolos de Tijuana, las Chivas tendrán que enfrentar a Cruz Azul en la fecha 7 del torneo mexicano, y pese a que, La Máquina no tuvo un buen arranque, parece que están encontrando su mejor versión, por lo que podrían complicarle las cosas al Rebaño Sagrado.

Después de los celestes, sigue el clásico nacional contra América en la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX donde claramente tampoco Chivas son favoritos para llevarse los tres puntos frente a las Águilas.

Cinco días después de enfrentar a los azulcremas, Guadalajara jugará el partido pendiente de la Jornada 1 contra Tigres, otro de los equipos que se encuentran peleando los primeros lugares de la tabla general y pese a que recientemente fueron derrotados por el conjunto de Coapa, no dejan de ser complicados para el Rebaño Sagrado.

El brutal calendario de Chivas termina en la fecha 10 del torneo de la Liga MX cuando reciban al Toluca en el Estadio Akron. El rival del Guadalajara es el actual campeón del futbol mexicano y es el máximo favorito para volver a levantar el título, por lo que serán días cruciales para el Rebaño Sagrado.

Este calendario de Chivas tiene solo 2 resultados posibles: nos puede levantar bien cabron anímicamente o nos meten una putiza histórica. No hay punto medio pic.twitter.com/TWIA1NV6lZ — DAAB (@DAAB0101) August 17, 2025

¿Cómo le ha ido a Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Chivas solo ha jugado 4 partidos en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX debido a que tiene un partido pendiente contra Tigres.

Chivas solo suma 3 puntos con una victoria y tres derrotas, además, solo ha anotado 5 goles y recibido 7 en su portería, por lo que tendrán que mejorar si quieren escalar posiciones en el campeonato mexicano.