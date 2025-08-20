Club Pumas ha presentado a JJ Macías como nuevo jugador del equipo para este Apertura 2025 de la Liga MX.

Luego de que no pudiera quedarse en el Real Valladolid, JJ Macías regresa a la Liga MX para jugar con Club Pumas, uno de los equipos más importantes del país.

Tras unos largos periodos marcados por distintas lesiones, el canterano de Chivas llega al Pedregal con el objetivo de recuperar su mejor versión y ayudar a los universitarios a llegar a la Liguilla.

🐾 ¡Bienvenido, JJ Macías!

Un delantero técnico y de gran calidad, que llega para rugir con la garra y la pasión del azul y oro.



¡CU será tu casa! ⚽️🐾#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/WzfN3GPFNR — PUMAS (@PumasMX) August 20, 2025

JJ Macías es presentado oficialmente como jugador de Pumas

A través de sus canales oficiales, Club Pumas anunció la incorporación de JJ Macías al equipo universitario. El delantero de 25 años llega al equipo universitario tras un periodo largo de inactividad.

De acuerdo con diversos reportes, JJ Macías ya tenía varios días entrenando en las instalaciones de Club Pumas tras pasar de manera satisfactoria las pruebas físicas y médicas.

Los universitarios serán el cuarto equipo mexicano en el que Macías tenga acción luego de debutar con Chivas, tener un paso goleador con León y un periodo marcado por lesiones con Santos Laguna.

Aunque hace unos años era visto como uno de los mejores delanteros mexicanos, las lesiones recurrentes lo han hecho perder protagonismo al grado de que Santos Laguna tuvo que rescindir su contrato.

Días antes de llegar a Cantera, JJ Macías estuvo a prueba con el Real Valladolid, sin embargo, no pudo quedarse en el equipo gracias al fair play financiero, aunque dejó muy buenas sensaciones.

¿Cuándo fue el último partido de JJ Macías?

La última vez que JJ Macías, nuevo refuerzo de Club Pumas, tuvo minutos en el terreno de juego fue el 20 de enero del 2025 durante el enfrentamiento entre Santos Laguna y Pachuca.

Ese mismo día, JJ Macías marcó su último gol, mismo que fue anotado desde el punto penal, pero también sufrió una nueva lesión que desencadenó en su salida de Santos Laguna.

Ahora con su llegada a Club Pumas, JJ Macías buscará recuperar la versión que lo llevó a ser considerado una de las joyas mexicanas con mayor proyección a futuro.