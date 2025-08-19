El Estadio Universitario de Nuevo León fue el escenario donde se presentaron hechos de violencia el pasado fin de semana en el duelo entre Tigres y América. Aficionados tuvieron peleas tanto fuera como dentro del inmueble, por lo que el club regiomontano se pronunció al respecto y contó con el respaldo de la Liga MX.

Tigres se encargó de detallar y la Liga MX de compartir las resoluciones de lo sucedido y de entrada, hicieron énfasis en que hubo tres detenidos por la pelea en una de las tribunas del Volcán a los cuales les sería retirado su abono, además de que fueron consignados a las autoridades correspondientes.

De igual forma, la U de Nuevo León puntualizó en el video donde se percibe a un aficionado de América recibir una patada que lo dejó inconsciente y afirmó que ya tienen identificado al responsable, al cual entregarán a las autoridades, además de también quitarle su abono.

La postura de la Liga MX sobre el comunicado de Tigres y la violencia

Después del comunicado de Tigres sobre los actos de violencia que ocurrieron en su estadio, la Liga MX publicó en sus plataformas de redes sociales un mensaje en el que respaldan al club regiomontano al manifestar una tolerancia cero hacia los generadores de conflictos en cualquier escenario del futbol mexicano.

“La Liga MX respalda el comunicado de Tigres, enfatizando la TOLERANCIA CERO hacia quienes generan violencia dentro y fuera del estadio, destacando que las personas detenidas deben cumplir con el debido proceso”, compartieron.

Esta postura generó diferentes críticas de los usuarios por no aplicar medidas más drásticas en este tipo de situaciones toda vez que no es la primera vez que pasan en los distintos inmuebles que forman parte del futbol mexicano.

Fin de semana con violencia en la Liga MX

Cabe mencionar que el pasado fin de semana en particular tuvo diferentes hechos de violencia en diferentes escenarios de la Liga MX, no solamente en el Estadio Universitario de Nuevo León.

En el Estadio Akron, la familia del jugador de FC Juárez, Ángel Zaldívar, se vio envuelta en una pelea donde su hermano terminó con la nariz fracturada, situación que el futbolista denunció en sus redes sociales.

El otro conflicto sucedió en el estacionamiento del estadio de Puebla, donde hubo disparos y uno de ellos impactó en una mujer.