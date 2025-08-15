Pumas sigue empeñado en armar un verdadero trabuco y tras la bomba que resultó Keylor Navas, además del anterior fichaje de Aaron Ramsey, buscarían otro golpe mediático y para ello, estarían dispuestos a darle salida a una de las actuales estrellas del plantel auriazul a fin de liberar una plaza de jugador no formado en México.

Es importante mencionar que desde hace algunas semanas, Pumas quería reforzarse en la delantera y a pesar de que van a sumar a José Juan Macías, consideran negociar a una de sus estrellas para fichar a una bomba que, según reportes, sería incluso de mayor impacto que la del arquero costarricense Keylor Navas que recientemente tuvo su presentación ante la afición universitaria.

Según lo publicado en X por Alex Deleón, Pumas prepararía una mega bomba y en busca de poder concretar esa operación, estarían dispuestos a dejar ir a Piero Quispe, jugador peruano que no ha cumplido del todo con las expectativas que en su momento generó, por lo que la directiva consideraría venderlo a algún interesado en sus servicios.

La bomba que prepara Pumas con la salida de Piero Quispe

Cabe resaltar que, en esa misma publicación, el narrador se dijo emocionado por la bomba que prepara Pumas y que tendría que ver directamente con la baja de Piero Quispe. Incluso, apuntó a que la operación podría superar a lo que el Club Universidad generó con la llegada de Keylor Navas a la institución del Pedregal.

“Algo me dice que a Piero Quispe lo van a terminar ‘corriendo’ de Pumas para que puedan fichar la MEGA BOMBA que está preparando el Club Universidad en la delantera. No me quiero ilusionar pero, si se da, sería una locura. Más que Keylor”, expresó Alex Deleón en X sobre la posible baja de Piero Quispe para que llegue una bomba a Pumas.

Desde su llegada a Pumas en el torneo Clausura 2024, Piero Quispe ha jugado 67 partidos con el conjunto auriazul y ha convertido solamente cinco goles, además de cuatro asistencias, números bajos para lo que se esperaba de él cuando lo contrataron y por lo que en este momento tienen contemplado que no siga en la institución.

Algo me dice que a Piero Quispe lo van a terminar “corriendo” de Pumas para que puedan fichar la MEGA BOMBA que está preparando el Club Universidad en la delantera.



No me quiero ilusionar pero, si se da, sería una locura.



Más que Keylor. pic.twitter.com/tgcR9Lfnlb — Alex Déleon (@RomeoTheCaster) August 14, 2025

¿Hasta cuándo tiene Pumas para cerrar a otra bomba?

Cabe mencionar que Pumas todavía tiene tiempo para hacer una contratación toda vez que el libro de pases a nivel internacional cierra el próximo 1 de septiembre, pero en la Liga MX hay margen hasta el 12 de septiembre para registrar futbolistas. Dicho esto, tienen poco menos de un mes para conseguir una bomba más en caso de que así lo consideren.

Lo primordial para la causa de Pumas en estos momentos es la venta de Piero Quispe, generar algo de caja y entonces sí, poder pensar en una bomba más. Dicho esto, la directiva universitaria gestionará sus movimientos a fin de poder tener la plantilla más completa posible.

Mientras tanto, Efraín Juárez trabajará con lo que tiene para enderezar el barco auriazul toda vez que de los primeros cuatro partidos del Apertura 2025 solamente han ganado uno, empataron otro y perdieron dos; además, quedaron fuera en la primera ronda de la Leagues Cup.