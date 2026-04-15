Donald Trump compartió otra imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) donde se le ve junto a Jesucristo pese a la polémica que desató con la imagen en la que se le ve como Jesús.

De acuerdo con el presidente de Estados Unidos, pensó que en la imagen que provocó una polémica religiosa estaba representando a un doctor y no a Jesús.

Sin embargo, dos días después compartió una segunda imagen generada con IA donde se ve la bandera de Estados Unidos de fondo y a Jesucristo abrazándolo.

“A mi me parece genial”; Trump celebra segunda imagen generada con IA junto Jesucristo

Donald Trump compartió una imagen generada con IA en la que se le ve junto a Jesucristo, mientras la figura religiosa lo abraza.

“Puede que a los lunáticos de la izquierda radical no les guste esto, ¡pero a mí me parece bastante genial!” Donald Trump

La imagen generada por IA fue originalmente compartida por el usuario de Truthsocial, “Irish for Trump”, quien asegura que, aunque no es una persona religiosa, considera que “Dios podría estar jugando su carta de Trump”.

Según el usuario con la exposición de “todos estos monstruos satánicos, demoníacos y que sacrifican niños”, Trump podría ser el presidente la carta de Dios contra ellos.

“Nunca he sido un hombre muy religioso, pero, ¿no parece que, con todos estos monstruos satánicos, demoníacos y que sacrifican niños que están siendo expuestos… Dios podría estar jugando su carta ganadora?” Irish for Trump

Nueva imagen con IA de Trump (Donald Trump/ truthsocial)

Trump se disculpa por primera imagen generada con IA donde toma el papel de Jesucristo

Donald Trump se disculpó por compartir una imagen generada con IA donde se le ve en el lugar de Jesucristo.

De acuerdo con el presidente, se vio como un médico “sanador” y aseveró que estaba relacionado con la Cruz Roja.