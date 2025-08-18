La preparación de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo del 2026 continúa y en este mes habrá un microciclo en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, en este sólo utilizarán a jugadores de la Liga MX.

Los jugadores de la Liga MX, sobre todo los más jóvenes, tendrán la oportunidad de mostrarse ante Javier Aguirre y su cuerpo técnico, que ya está delimitando a la escuadra que participará en la justa mundialista.

La concentración de la Selección Mexicana durará sólo tres días y tendrá lugar en el Centro de Alto Rendimiento.

La convocatoria de la Selección Mexicana sólo incluirá a jugadores de la Liga MX; no obstante, los clubes que avancen a las semifinales de la Leagues Cup 2025 no tendrán jugadores convocados.

¿Qué jugadores de la Liga MX serán convocados para el microciclo de la Selección Mexicana?

De cara a la convocatoria de la Selección Mexicana que será presentada este viernes, Javier Aguirre deberá echar mano únicamente de elementos de la Liga MX, lo que le permitirá al Vasco trabajar con el talento local.

Jugadores como Ángel Sepúlveda, Charly Rodríguez, Gilberto Mora entre otros, apuntan para aparecer en la lista de Javier Aguirre y, de paso, comenzar a afianzar su lugar para el Mundial 2026 que está a menos de un año de arrancar.

Otros elementos como Dagoberto Espinoza y Jorge Ruvalcaba podrían aparecer debido al gran arranque de torneo que están firmando con sus respectivos equipos.

En caso de no avanzar a las semifinales de la Leagues Cup, Ozziel Herrera de Tigres también podría recibir la convocatoria. Mismo caso que Marcel Ruiz, jugador del Club Deportivo Toluca, que ha brillado en los últimos torneos.

¿Cuándo será el microciclo de la Selección Mexicana?

El microciclo de la Selección Mexicana iniciará el próximo lunes 25 de agosto y finalizará el miércoles 27 del mismo mes.

La convocatoria para el próximo microciclo de la Selección Mexicana será revelada el viernes 22 de agosto.

“El cuerpo técnico de la Selección Nacional Mexicana ha programado una nueva concentración para entrenar con futbolistas que militan en la Liga MX. Esta concentración de tres días se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR)“, se lee en el comunicado de prensa.