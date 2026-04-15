Jorge Álvarez Máynez reconoció la molestia de Fernando Bonilla contra Movimiento Ciudadano (MC) y señaló que se trató de un chiste “muy forzado”.

El líder nacional de MC se puso del lado del actor en su reclamo y señaló que el meme que se publicó en redes “ni siquiera estaba chistoso”.

“Hay que reconocer los errores”: Máynez asegura que Fernando Bonilla tiene razón

Jorge Álvarez Máynez reconoció la postura de Fernando Bonilla respecto al meme compartido por MC en Nuevo León para promocionar la imagen del estado.

El dirigente aseguró que se deben reconocer los errores y, en esta ocasión, considera que el actor y comediante “tiene razón”.

Asimismo, señaló que el meme donde usan la imagen del actor en su personaje de “Jero” ni siquiera fue gracioso y, en su lugar, estuvo “muy forzado”.

“Honestamente, creo que tiene razón. Además el meme que le molestó ni siquiera estaba chistoso. Muy forzado. Hay que reconocer los errores. En cuanto a la ideología de Fernando, es muy respetable. Su padre fue siempre un ejemplo de lucha y me tocó verlo muchas veces en marchas” Jorge Álvarez Máynez

Por su parte, Fernando Bonilla resaltó que no le molesta que se hagan memes con su personaje ante los reclamos de usuarios de redes sociales por enojarse con MC.

Sin embargo, resaltó que una cosa es que se use en memes para hacer reír y otra que “se quiera colgar un pinche partido político”; asimismo, agradeció el respaldo de Jorge Álvarez Mánez.

Máynez da la razón a Fernando Bonilla (Jorge Álvarez Máynez/ X)

Fernando Bonilla fue criticado en redes sociales por enojarse con MC y el uso de su personaje para un meme partidista y le recriminaron su postura política.

Sin embargo, el actor respondió a las acusaciones resaltando que, si bien votó por Claudia Sheinbaum en las elecciones de 2024, no confía en Morena porque “es un partido infestado de perfiles turbios y desideologizado”.