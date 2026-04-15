Rayados vs Pachuca, partido correspondiente a la Jornada 15 de la Liga MX, se realizará el próximo sábado 18 de abril a las 19:05 horas y será transmitido a través de ViX.

Partido: Rayados vs Pachuca

Fase: Jornada 15

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX, Canal 5 y TUDN

Jugadores de Rayados (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

Rayados vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido de la jornada 15 de la Liga MX

Rayados vs Pachuca se llevará a cabo el próximo sábado 18 abril a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA.

Rayados vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX?

El Rayados vs Pachuca se podrá seguir en vivo a través de la plataforma de ViX, Canal 5 y TUDN en punto de las 19:05 horas del sábado 18 de abril.

Partido: Rayados vs Pachuca

Fase: Jornada 15

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX, Canal 5 y TUDN

¿Cómo llegan Rayados y Pachuca al partido de la Jornada 15 de la Liga MX?

Rayados de Monterrey logró sumar un punto en la jornada pasada tras su empate sin goles ante Atlas FC.

Por su parte, Pachuca venció a Santos Laguna por un contundente marcador de 4-2.