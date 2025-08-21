El debut de Allan Saint-Maximin en la Liga MX se aproxima toda vez que físicamente se encuentra en mejores condiciones y en los entrenamientos ha mostrado destellos de su calidad técnica e incluso, empieza a hacer sociedades futbolísticas con jugadores como Brian Rodríguez, con quien subió una foto que mete miedo a sus rivales.

Este miércoles 20 de agosto, Allan Saint-Maximin publicó en sus historias de Instagram una foto del entrenamiento de América en las instalaciones de Coapa en donde aparece con Brian Rodríguez. Ahí, puso un mensaje que bien podría ser una advertencia a la Liga MX en donde manifestó que “no están listos para el mejor dúo”.

Cabe señalar que Brian Rodríguez suele jugar pegado a la banda izquierda y aunque Allan Saint-Maximin está acostumbrado a desempeñarse justamente por ese sector, el propio jugador francés ha dejado claro que se siente más cómodo como enganche, por lo que existe la posibilidad de verlos juntos con los azulcremas.

André Jardine ya sabe si usará juntos a Allan Saint-Maximin y Brian Rodríguez

La llegada de Allan Saint-Maximin a América le permite a André Jardine tener una baraja más amplia de posibilidades en el ataque de su equipo e incluso, no duda de la posibilidad de que pueda jugar tanto con él como con Brian Rodríguez de forma simultánea.

“A partir de ahora lo tenemos a él y a Brian Rodríguez por esta banda, pero no nos impide jugar con los dos juntos pudiendo moverlo a él adentro, Brian por derecha, nos da más variantes y la certeza de que no nos vamos a quedar cortos en este aspecto”, dijo André Jardine sobre Allan Saint-Maximin en entrevista con Fox Sports.

De igual forma, el técnico de las Águilas hizo énfasis en la importancia de tener a un jugador como el francés dado que, si Brian Rodríguez se lesionara de nueva cuenta, podría tener a Maxi para tomar su lugar, esto al mencionar que “si pasa algo con uno de los dos, al menos vamos a tener a un jugador desequilibrante, con potencia, con fuerza para tornar a América siempre fuerte por esta banda”.

¿Cuándo debuta Allan Saint-Maximin con América?

A un par de semanas de haber llegado a México, Allan Saint-Maximin ha conseguido bajar de peso, mejorar en su adaptación al grupo de América y a la altura de la Ciudad de México, por lo que ya con su registro ante la Liga MX listo, hará el viaje a Guadalajara para el juego contra Atlas.

Si bien, todavía no está listo para ser titular con América, Allan Saint-Maximin saldrá al banquillo de suplentes y quedará a la espera del momento del partido en el que André Jardine considere oportuno mandarlo al terreno de juego.

La presentación de Allan Saint-Maximin ante la afición de América como local tendrá lugar hasta el próximo sábado 30 de agosto, cuando reciban en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes a Pachuca.