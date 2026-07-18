La selección de España suspendió el sábado su sesión de entrenamiento previa a la final del Mundial ante Argentina, debido a tormentas y relámpagos en la zona.

Los jugadores de España tuvieron que trasladarse al interior de su hotel para realizar el calentamiento, y no hubo una indicación para volver a salir y completar una sesión completa.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, advirtió a los residentes el sábado que se esperaban tormentas severas en todo el estado, con posibilidad de vientos dañinos, tornados, inundaciones repentinas y granizo de gran tamaño.

El protocolo prohíbe entrenar o jugar mientras hay tormenta eléctrica

La sesión de entrenamiento de España estaba programada para iniciar a las 11 horas locales, pero las condiciones climatológicas forzaron la suspensión definitiva poco antes de las 12 horas.

El reglamento de seguridad en Estados Unidos establece que ninguna actividad al aire libre puede comenzar o reanudarse hasta que hayan transcurrido 30 minutos desde el último trueno detectado en un perímetro cercano.

Argentina sí pudo entrenar previo a la Final del Mundial ante España (Abbie Parr / AP Photo/Abbie Parr)

Argentina también tuvo problemas para entrenar

España no perdió por completo el día de entrenamiento, ya que el seleccionador Luis de la Fuente coordinó rutinas físicas alternativas en las instalaciones del recinto donde concentran.

A solo 10 kilómetros de distancia, en el complejo de Columbia Park en Morristown, la selección de Argentina también sufrió las consecuencias del temporal.

Su entrenamiento tuvo que ser postergado por las intensas lluvias y relámpagos; sin embargo, a diferencia de España, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni sí pudo saltar al terreno de juego una hora y media después tras disiparse la actividad eléctrica.

¿Corre riesgo de suspenderse la Final del Mundial 2026?

La Final del Mundial 2026 entre España y Argentina no corre peligro de suspenderse.

Los pronósticos meteorológicos indican que el tiempo mejorará notablemente de cara al domingo 19 de julio.

Además, las lluvias intensas ayudarán a limpiar el aire de la región, que en los días previos estuvo severamente afectado por la bruma y la contaminación procedentes de los incendios forestales de Canadá.