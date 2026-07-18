El árbitro mexicano Guillermo Pacheco fue designado por la FIFA como parte del equipo de videoarbitraje (VAR) que estará en la Final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Guillermo Pacheco será el Stand-By VAR (SBVAR) de reserva y estará listo en la cabina para sustituir a cualquiera de los miembros oficiales del VAR ante cualquier eventualidad médica o técnica.

La Federación Mexicana celebra designación de Guillermo Pacheco

Guillermo Pacheco será el único representante de México en la Final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York.

Pacheco compartirá la cabina del VAR con colegiados como Bastian Dankert (Alemania) y Nicolás Gallo (Colombia), apoyando al equipo de campo liderado por el central esloveno Slavko Vinčić.

Se trata de un logro histórico para México lo conseguido por Pacheco, quien tiene 31 años y es un árbitro importante en la Liga MX.

La Comisión de Árbitros de la FMF celebró el nombramiento del mexicano, quien consolidó su puesto en la Final del Mundial 2026 tras mostrar regularidad a lo largo del certamen.

(captura de pantalla )

Guillermo Pacheco redondea un buen Mundial 2026

Guillermo Pacheco acumuló un total de 11 designaciones en el Mundial 2026, incluyendo roles como VAR principal, SVAR y AVAR.

Pacheco fue parte de los cuerpos arbitrales en el empate en fase de grupos entre Suiza y Catar, así como el duelo de cuartos de final en el que fue clave en la expulsión del suizo Breel Embolo ante Argentina.