Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA, criticó al organismo rector del fútbol por el formato de la Final del Mundial 2026, al cual calificó como una copia del Super Bowl de la NFL.

Horas previas a la Final del Mundial 2026, España vs Argentina, la decisión de extender el descanso habitual de 15 minutos para montar un show musical más largo en el MetLife Stadium, provocó las críticas del exdirigente suizo.

¿Qué dijo Blatter sobre la Final del Mundial 2026?

Fue a través de sus redes sociales que Joseph Blatter expresó su molestia por el rumbo comercial que está tomando el Mundial de la FIFA.

Detalló que todo inició con la pausa para hidratarse. Pero lo que sucederá en la Final del Mundial será el punto culminante con el descanso más largo en la historia del fútbol. “La final de la Copa del Mundo como una copia del Super Bowl”, lamentó.

(CAPTURA DE PANTALLA)

¿Por qué compara Blatter la Final del Mundial con el Super Bowl?

El espectáculo inédito al medio tiempo de la Final del Mundial 2026 incluirá a figuras de la música y marca la primera vez en la historia que el partido por el título mundial no se apega al reglamento tradicional de los 15 minutos de descanso.

Se presume que el espectáculo se extenderá durante más de 20 minutos para permitir el montaje del escenario.

Además, habrá entrega de anillos de campeón estilo NFL a los ganadores y la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien participará en la entrega del trofeo.