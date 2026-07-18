Francia vs Inglaterra: Pronóstico y posibles alineaciones del partido por el tercer lugar del Mundial 2026.

Francia vs Inglaterra será el partido por el tercer lugar del Mundial 2026, el sábado 18 de julio en la ciudad de Miami, Florida.
El pronóstico apunta a un 2-1 a favor de la selección de Francia liderada por Kylian Mbappé, que llega tras ser eliminado por España.
Inglaterra con Harry Kane quedaron en el camino contra la selección de Argentina en las semifinales del Mundial 2026.
Francia vs Inglaterra: Pronóstico del partido por el tercer lugar del Mundial 2026
Francia 2-1 Inglaterra es el pronóstico del partido en el que se juegan el tercer lugar del Mundial 2026.
Pronóstico: Francia 2-1 Inglaterra.
Francia vs Inglaterra: Posibles alineaciones del partido por el tercer lugar del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Francia 2-1 Inglaterra, en busca del tercer lugar del Mundial 2026.
Francia
- Portero: Mike Maignan
- Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté y Theo Hernández
- Mediocampistas: Adrien Rabiot, Manu Koné, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué
- Delantero: Kylian Mbappé
Inglaterra
- Portero: Jordan Pickford
- Defensas: Djed Spence, Marc Guéhi, Ezri Konsa y Nico O’Reilly
- Mediocampistas: Kobbie Mainoo, Elliot Anderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham y Anthony Gordon
- Delantero: Harry Kane
Francia vs Inglaterra: ¿Cuándo y dónde ver el partido por el tercer lugar del Mundial 2026?
Francia vs Inglaterra se enfrentan en la final del Mundial 2026 el sábado 18 de julio. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.
- Partido: Francia vs Inglaterra
- Fase: Tercer lugar
- Torneo: Mundial 2026
- Horario: 15:00 horas
- Estadio: Hard Rock Stadium
- Transmisión: ViX