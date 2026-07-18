Francia vs Inglaterra será el partido por el tercer lugar del Mundial 2026, el sábado 18 de julio en la ciudad de Miami, Florida.

El pronóstico apunta a un 2-1 a favor de la selección de Francia liderada por Kylian Mbappé, que llega tras ser eliminado por España.

Inglaterra con Harry Kane quedaron en el camino contra la selección de Argentina en las semifinales del Mundial 2026.

Francia vs Inglaterra: Pronóstico del partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Francia 2-1 Inglaterra es el pronóstico del partido en el que se juegan el tercer lugar del Mundial 2026.

Pronóstico: Francia 2-1 Inglaterra.

Francia vs Inglaterra: Posibles alineaciones del partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Francia 2-1 Inglaterra, en busca del tercer lugar del Mundial 2026.

Francia

Portero: Mike Maignan

Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté y Theo Hernández

Mediocampistas: Adrien Rabiot, Manu Koné, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué

Delantero: Kylian Mbappé

Inglaterra

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Djed Spence, Marc Guéhi, Ezri Konsa y Nico O’Reilly

Mediocampistas: Kobbie Mainoo, Elliot Anderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham y Anthony Gordon

Delantero: Harry Kane

Francia vs Inglaterra: Pronóstico y posibles alineaciones del partido por el tercer lugar del Mundial 2026. (Stephanie Scarbrough / AP Photo/Stephanie Scarbrough)

Francia vs Inglaterra: ¿Cuándo y dónde ver el partido por el tercer lugar del Mundial 2026?

Francia vs Inglaterra se enfrentan en la final del Mundial 2026 el sábado 18 de julio. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.