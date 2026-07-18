Elementos de seguridad detuvieron a Jesús Plácido Galindo el pasado 17 de julio durante un operativo federal en el estado de Guerrero, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Tras la detención de Jesús Plácido Galindo, Juan Pablo Perez retomó una antigua entrevista en la que el líder indígena denunció una red de complicidad entre Los Ardillos y diversos niveles del gobierno en Guerrero.

“Hay un vínculo con funcionarios”. Jesús Plácido Galindo

Jesús Plácido Galindo denunció en entrevista los vínculos de Los Ardillos con autoridades

En una entrevista, Jesús Plácido Galindo denunció que Los Ardillos tiene vínculos directos con autoridades de Guerrero, estado en el que opera el grupo criminal, lo que calificó como un sistema de “narcopolítica”.

Denuncian detención de Jesús Plácido Galindo, dirigente indígena, en retén militar de Guerrero (Especial)

Jesús Plácido Galindo señaló que Celso Ortega, líder de Los Ardillos, es cuñado de Mercedes Carballo Chino, la presidenta municipal de Chilapa de Álvarez, comunidad que gobierna este grupo criminal.

De acuerdo con el líder indígena, Los Ardillos controlan más de ocho municipios de Guerrero, incluyendo su base de operaciones en Quecholtenango, además de Chilpancingo, Chilapa, Atlixtac y Zitlala.

Asimismo, Jesús Plácido Galindo afirmó que Los Ardillos mantiene control sobre alcaldes para desviar los recursos, dinero que es utilizado para la compra de armamento, ametralladoras y drones.

El guerrerense sostuvo que las comunidades que no obedecen a Los Ardillos son ejecutados y, dada la complicidad con las autoridades, no se hace nada para llevar justicia.

“El estado lo sabe. El estado le está permitiendo el plazo y el tiempo para crecer y crecer”. Jesús Plácido Galindo

Plácido Galindo dijo en entrevista que, dentro de Los Ardillos, participan tanto policías estatales y municipales como el Ejército, a quienes responsabiliza por permitir que el narco tome el territorio indígena mediante la violencia.