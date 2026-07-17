Joan Capdevila, ex futbolista español, le pidió ayuda públicamente a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tras serle denegada la autorización ESTA para ingresar a Estados Unidos.

Capdevila, campeón del mundo en 2010 con España, tenía planeado viajar con sus hijos a Nueva York para asistir a la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina, pero el plan podría estropearse.

“¡NECESITO AYUDA Donald Trump! Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA ¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles" Joan Capdevilla, ex futbolista de España

(captura de pantalla)

¿Qué le pasó a Joan Capdevilla en el aeropuerto?

Joan Capdevilla no pudo abordar su vuelo a Estados Unidos, y recurrió de urgencia a Donald Trump y al Ministerio de Deportes de España para intentar solucionar el problema burocrático.

El ESTA, Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, le fue rechazado de forma inesperada a Joan Capdevila, quien viajaba invitado por la Real Federación Española de Fútbol junto a otros campeones de 2010.

Capdevila pide ayuda de otro nivel para ir a la final del Mundial

Ante la premura de tiempo para resolver la situación, Joan Capdevila etiquetó directamente a DonaldTrump para pedirle ayuda.

El ESTA se niega por visitas a países sancionados o errores en el formulario.

Las posibles soluciones son solicitar una visa B1/B2 directamente en la embajada e intentar una cita consular prioritaria por motivos deportivos de alto perfil.