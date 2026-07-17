La FIFA confirmó la designación arbitral para el partido más importante del Mundial 2026: España vs Argentina.

El esloveno Slavko Vinčić será el encargado de impartir justicia en la gran final entre España y Argentina, un duelo que definirá al nuevo campeón del mundo y que se disputará este domingo en Nueva York.

Tercia arbitral del España vs Argentina estará conformada por eslovenos

Para la final, Slavko Vinčić estará acompañado por un equipo arbitral conformado por compatriotas y oficiales de distintas confederaciones. Tomaz Klancnik fungirá como primer asistente, mientras que Andraz Kovacic desempeñará la función de segundo asistente.

Por su parte, el jordano Adham Makhadmeh fue designado como cuarto árbitro. La FIFA también confirmó que Mohammad Alkalaf actuará como asistente suplente para el encuentro que paralizará al mundo del futbol.

FIFA designa a Slavko Vincic para arbitrar la final España vs Argentina. (@FIFAcom)

Cabe mencionar que Argentina buscará conquistar un bicampeonato del mundo impulsado por el liderazgo de Lionel Messi, mientras que España intentará volver a la cima del futbol mundial por primera vez desde su histórica consagración en Sudáfrica 2010.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

La gran final del Mundial 2026 será el esperado duelo entre España y Argentina, este domingo 19 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.