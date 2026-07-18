Isaac del Toro llegó en segundo lugar en la Etapa 14 del Tour de Francia 2026 este sábado 18 de julio, jornada ganada por Tadej Pogacar.

El ciclista mexicano es séptimo lugar en la general del Tour de Francia 2026, y se mantiene en la tercera posición de la batalla por el maillot blanco al mejor corredor joven.

La competencia continuará este domingo 19 de julio con la Etapa 15 de montaña entre Champagnole y Plateau de Solaison.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la Etapa 14 del Tour de Francia 2026?

La Etapa 14 fue de mucho trabajo para Isaac del Toro, quien es el gregario estelar de Tadej Pogacar en busca del triunfo en el Tour de Francia 2026.

Al mantenerse en el pelotón, Isaac del Toro soportó la montaña para lanzar un ataque final que lo llevó al podio de la Etapa 14.

Podio Etapa 14:

Tadej Pogacar Isaac del Toro Paul Seixas

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

¿Cómo quedó la clasificación general tras la Etapa 14 en el Tour de Francia 2026?

Tras la Etapa 14, Tadej Pogacar se mantiene al frente de la clasificación general en el Tour de Francia 2026, en la que Isaac del Toro se ubica en séptimo lugar.

Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Remco Evenepoel Paul Seixas Juan Ayuso Florian Lipowitz Isaac del Toro Mattias Skjelmose Tom Pidcock Lenny Martínez

Perfil y recorrido de la Etapa 15 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 15 este domingo 19 de julio, en la que Isaac del Toro buscará los primeros lugares.

La Etapa 15 del Tour de Francia 2026 es una exigente jornada de alta montaña de 183,9 kilómetros que conecta las localidades de Champagnole y Plateau de Solaison.

El recorrido es la antesala para el segundo día de descanso del Tour de Francia 2026.